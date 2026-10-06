BPCE compra un 7% de Sabadell por un valor de 1.200 millones y se compromete a no superar el 10%

El banco francés BPCE y Banco Sabadell han llegado a un acuerdo por el cual la entidad gala se ha hecho con un 7% del capital de la firma catalana, al tiempo que se ha comprometido a no superar el 9,99%, según han informado en un comunicado conjunto.

El 7% equivale a unos 333,8 millones de acciones. De acuerdo con el precio al que cerraron este lunes los títulos del banco, la participación adquirida por BPCE está valorada en 1.186 millones.

El grupo BPCE es dueño de Natixis, tiene una participación mayoritaria en la financiera Oney (el resto pertenece a Alcampo/Auchan) y el año pasado finalizó la adquisición en Portugal de Novobanco.

«Estamos muy satisfechos de dar la bienvenida a BPCE como accionista de nuestra entidad. Su decisión de invertir en Banco Sabadell constituye un reconocimiento a la solidez de nuestro proyecto en solitario», ha afirmado el presidente de Sabadell, Josep Oliu.

Ambas entidades han subrayado el «carácter amistoso» de esta operación. BPCE ha ido construyendo su 7% mediante compras en el mercado e instrumentos financieros. La intención de la entidad francesa es ser accionista «estable y a largo plazo», así como estar representado en el consejo de administración con un consejero.

«Esta operación refuerza nuestra capacidad para seguir ejecutando nuestro plan estratégico y generar valor sostenible a largo plazo. La entrada de BPCE en nuestro capital nos aporta un socio con visión a largo plazo y una experiencia que creemos que puede complementar nuestras capacidades y ayudarnos a aprovechar con éxito las oportunidades que ofrece el mercado», ha afirmado el consejero delegado de la entidad, Marc Armengol.

En el ámbito del negocio, ambas partes tienen voluntad de explorar una cooperación estratégica para «Poner las capacidades de BPCE a disposición de los clientes de Banco Sabadell y generar valor adicional de forma conjunta», según han explicado. Estos ámbitos de cooperación se centrarán en los negocios de banca corporativa y de inversión, ‘leasing’ de bienes de equipo, crédito al consumo y negocio internacional.

Las conversaciones sobre estos ámbitos de cooperación comenzarán al inicio de 2027 y tendrán como objetivo identificar los ámbitos de cooperación en España y, al tiempo, reforzar la presencia europea de BPCE.

Sabadell ha explicado que BPCE «respalda plenamente» la estrategia y los planes de crecimiento de Banco Sabadell, así como a su equipo directivo.

El consejero delegado de BPCE, Nicolas Namias, ha destacado que la inversión «encaja plenamente» con su plan estratégico y supone un paso más en su diversificación en Europa. «Refleja nuestra confianza en el equipo directivo de Sabadell, en su estrategia y en su potencial de crecimiento a largo plazo», ha afirmado.