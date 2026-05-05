Banco Sabadell cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto de 347 millones de euros, lo que supone una caída del 29,1% respecto al mismo periodo del año anterior, lastrado por costes extraordinarios y el impacto del entorno de tipos. Pese a ello, la entidad defiende la solidez de su modelo y mantiene intactos sus objetivos de rentabilidad y remuneración al accionista para los próximos ejercicios.

El banco que dirige César González-Bueno sostiene que el retroceso en las ganancias responde a factores ya anticipados, como la caída del margen de intereses en el arranque del año, el descenso de las comisiones y el impacto de su nuevo plan de prejubilaciones, que ha supuesto un coste de 55 millones de euros en el trimestre.

Impacto por costes y caída del beneficio

La entidad insiste en que estos impactos tienen carácter temporal y forman parte de una estrategia de ajuste que permitirá mejorar la eficiencia a medio plazo. El plan de prejubilaciones, cuyo coste total ascenderá a 90 millones en 2026, generará ahorros brutos de unos 40 millones anuales a partir de 2027.

En paralelo, Sabadell ha acusado el efecto del entorno de tipos de interés más bajos, que ha reducido su margen de intereses un 3,5% interanual, hasta 872 millones de euros. A esto se suma una caída del 2,2% en las comisiones netas. En conjunto, los ingresos del negocio bancario retrocedieron un 3,1%, hasta los 1.187 millones.

Pese a este escenario, el banco prevé que el margen de intereses mejore progresivamente a lo largo del ejercicio, apoyado en un contexto de tipos más volátiles y en el crecimiento de los volúmenes de negocio.

Más crédito, menos mora

Donde sí hay crecimiento es en la actividad comercial. El crédito creció un 5,6% interanual, con especial dinamismo en el consumo (+14,8%) y las hipotecas (+4,1%), mientras que los recursos de clientes aumentaron un 5,9%, impulsados tanto por los depósitos como por los fondos de inversión.

La calidad del balance también mejora. La ratio de morosidad se reduce al 2,55%, mientras que la cobertura de activos problemáticos se eleva al 71%, según refleja el gráfico de la página 8 del informe. Además, el banco ha recortado en 685 millones el volumen de activos problemáticos en los últimos doce meses.

En términos de solvencia, Sabadell mantiene un colchón sólido, con una ratio CET1 fully-loaded del 13,2%, tras generar capital de forma orgánica incluso absorbiendo los costes extraordinarios.

A esto se suma el impacto de la venta de su filial británica TSB por 2.860 millones de libras, operación que ha generado más de 400 puntos básicos de capital y permitirá al banco abonar un dividendo extraordinario de 50 céntimos por acción el próximo 29 de mayo. Con todo, la entidad mantiene su hoja de ruta y apunta a una rentabilidad del 16% en 2027, defendiendo que el ajuste actual es el precio a pagar por un modelo más eficiente y rentable a medio plazo.