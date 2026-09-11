Colocar una botella de plástico llena de agua en el tejado: ¿para qué sirve y por qué se utiliza en más de 30 países?

En el mundo existen trucos o remedios caseros que muchas veces se recomiendan y al final son aplicados por todos. Trucos sobre todo de limpieza, pero también hay otros que resultan bastante curiosos. Uno de ellos recibe el nombre de Lámpara de Moser y por si nunca has oído hablar de él, consiste en colgar una botella de agua del tejado y dejar que a través de ella pase la luz para de este modo iluminar el interior de las casas.

Tal vez te suene a algo demasiado básico para que sea real, pero lo cierto es que fue inventado hace más de dos décadas en Brasil y con los años acabó llegando a más de 30 países. El responsable del truco en cuestión es Alfredo Moser, un mecánico brasileño que buscó una solución para poder tener luz durante el día sin depender de la electricidad. Para ello utilizó algo que cualquiera podía tener en casa: una botella de plástico transparente llena de agua. La luz del sol hizo el resto y precisamente la manera en la que consigue iluminar una habitación está lo más curioso de este invento.

Colocar una botella de plástico llena de agua en el tejado: ¿para qué sirve?

Moser ideó el invento en la ciudad brasileña de Uberaba a comienzos de los años 2000, durante una época en la que hubo problemas con el suministro eléctrico. Lo que hizo fue aprovechar la luz del sol para llevarla al interior de habitaciones en las que apenas había claridad. Para ello, la botella PET se llena de agua y se coloca atravesando el tejado, dejando una parte fuera y la otra dentro de la vivienda.

Pero, ¿cómo es posible que dé luz? La explicación está en la refracción. Los rayos del sol atraviesan el agua, cambian de dirección y se reparten por el interior de la habitación. De este modo, la claridad llega a una zona más amplia. Desde el proyecto Liter of Light se ha llegado a comparar la luz conseguida en días soleados con la de una bombilla de entre 40 y 60 vatios. Esto no significa que produzca esa energía, sino que la cantidad de luz puede ser similar.

El invento brasileño que ya se utiliza en más de 30 países

La botella era barata, fácil de conseguir y no necesitaba estar conectada a la corriente, por lo que la idea empezó a resultar interesante especialmente en lugares con viviendas poco iluminadas o con dificultades para acceder a la electricidad. En 2011, MyShelter Foundation puso en marcha en Filipinas el programa Liter of Light tomando como base el invento de Moser. Durante sus primeros veinte meses, más de 150.000 viviendas filipinas recibieron este sistema de iluminación. Posteriormente se alcanzaron unas 350.000 casas repartidas entre 15 países y con el tiempo la iniciativa llegó a más de 30 naciones.

Además de viviendas, el sistema puede utilizarse en otros espacios oscuros durante el día, como almacenes, pasillos interiores o pequeños talleres. Eso sí, necesita recibir suficiente luz solar desde el exterior para que realmente resulte útil.

Cómo se coloca una botella de agua en el tejado

Para hacer una Lámpara de Moser se utiliza generalmente una botella PET transparente de unos dos litros, limpia y sin etiqueta. Se llena con agua y se puede añadir una pequeña cantidad de cloro o lejía para evitar que con el tiempo aparezcan algas y el líquido termine perdiendo transparencia.

Después hay que realizar una abertura en el tejado y colocar la botella dejando una parte expuesta al sol. El punto más importante está en el sellado. Todo el contorno debe quedar bien impermeabilizado, ya que de lo contrario el agua de lluvia podría entrar en la vivienda y acabar provocando una filtración. También hay que tener en cuenta el tipo de tejado. Una cubierta sencilla no plantea las mismas dificultades que una losa de hormigón o un tejado con un sistema especial de impermeabilización, por lo que antes de perforarlo conviene valorar cómo debe hacerse la instalación.

Lo que debes saber antes de instalar una Lámpara de Moser

A pesar de su utilidad, el invento tiene una limitación evidente. La botella sólo ilumina cuando recibe luz del exterior. Por la noche no funciona y en los días nublados el resultado tampoco será el mismo. Por lo tanto, no sustituye a la instalación eléctrica ni permite olvidarse de las bombillas.Donde sí puede marcar la diferencia es durante el día, sobre todo en habitaciones a las que apenas llega luz natural. Si una estancia tiene varias ventanas, probablemente no tenga demasiado sentido colocarla, pero en un espacio cerrado puede permitir aprovechar las horas de sol sin tener que encender la luz.

Y ahí está precisamente la sencillez del invento de Alfredo Moser. No produce electricidad ni almacena energía. Utiliza una botella de plástico, agua y la luz que recibe directamente del sol para conseguir iluminar un espacio que de otro modo permanecería oscuro. Básico, pero efectivo.