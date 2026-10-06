Germinal reinventa su icónico ‘efecto flash’ con una bruma facial para recuperar la buena cara en cualquier momento

Germinal da un nuevo paso en la evolución de uno de sus productos más emblemáticos con el lanzamiento de Lifting Mist Flash & Go, una bruma facial en formato spray que traslada el conocido Doble Efecto Flash de la marca a un gesto cotidiano y fácil de incorporar a la rutina de belleza. Presentado junto al maquillador David Francés, este nuevo producto responde a una tendencia que apuesta por maquillajes más ligeros, luminosos y naturales, en los que la piel mantiene el protagonismo durante todo el día.

Frente a las tradicionales ampollas flash, asociadas principalmente a ocasiones especiales y a la preparación del rostro antes de maquillarse, la firma propone una alternativa práctica para refrescar el maquillaje, aportar luminosidad y mejorar el aspecto de la piel en cualquier momento de la jornada. Su formato compacto permite llevarlo en el bolso y utilizarlo cuando el rostro necesita un extra de frescura, sin tener que recurrir a un neceser lleno de productos.

Del efecto ‘flash’ de las ampollas a la bruma que cabe en el bolso

Durante décadas, las ampollas Efecto Flash de Germinal han estado vinculadas a un momento muy concreto de la rutina facial: la preparación de la piel antes del maquillaje. Bodas, celebraciones, fiestas y otros acontecimientos especiales eran algunas de las ocasiones en las que se recurría a este producto para conseguir un aspecto más luminoso y descansado. Sin embargo, los hábitos de belleza han evolucionado y la marca ha querido adaptar su propuesta a una forma de cuidarse más flexible, en la que los retoques no se limitan al momento previo a salir de casa.

Así nace Lifting Mist Flash & Go, una bruma diseñada para utilizarse a lo largo del día. Su objetivo es recuperar la sensación de buena cara cuando aparecen signos de cansancio o cuando el maquillaje necesita un impulso para mantener su acabado. Puede aplicarse después de varias horas de trabajo frente al ordenador, tras una sesión de gimnasio, antes de una videollamada o cuando surge un plan improvisado y no hay tiempo para pasar por casa.

La propuesta también encaja con la popularidad que han adquirido las brumas faciales, productos que han pasado de ocupar un lugar secundario en el neceser a convertirse en aliados para refrescar la piel, aportar luminosidad y ayudar a mantener el maquillaje. En este caso, Germinal combina esas funciones con el efecto flash que caracteriza a la firma.

Hidratación, luminosidad y efecto tensor en una sola pulverización

Lifting Mist Flash & Go va más allá de la función de una bruma fijadora convencional. Según explica la marca en su nota de lanzamiento, el producto reúne características de los setting sprays, que ayudan a integrar el maquillaje con la piel para conseguir un acabado más natural, y de los fixing sprays, concebidos para prolongar su duración.

A estas prestaciones suma un efecto tensor inmediato y prolongado, además de hidratación y luminosidad. La intención es que el maquillaje no tenga que rehacerse desde cero cada vez que pierde frescura, sino que pueda reactivarse con un gesto sencillo.

Entre sus ingredientes destacan tres grupos de activos. La proteína de maíz aporta un efecto tensor y nutritivo que contribuye a mejorar la apariencia de la piel. El factor de hidratación natural ayuda a mantener la hidratación y favorece una sensación de confort, mientras que los extractos de origen vegetal contribuyen a proporcionar un aspecto más cuidado y luminoso.

El formato en spray facilita su aplicación y permite incorporarlo a diferentes momentos de la rutina, sin necesidad de utilizar brochas, polvos u otros productos para recuperar el aspecto del maquillaje. La idea es simplificar los retoques y conseguir un acabado fresco con un solo producto.

David Francés, protagonista de la presentación del lanzamiento

La presentación de Lifting Mist Flash & Go ha contado con la participación del maquillador David Francés, que acompaña a Germinal en este nuevo lanzamiento. Su presencia conecta la propuesta con una de las principales tendencias actuales del maquillaje: potenciar la apariencia saludable de la piel y apostar por acabados luminosos que no requieran cubrir el rostro con demasiados productos.

En esta línea, la novedad de Germinal pone el foco en mantener el aspecto del maquillaje a lo largo de la jornada, en lugar de limitarse a su aplicación inicial. La bruma está pensada para esos momentos en los que la piel puede perder luminosidad y el rostro parece más cansado, pero no se dispone del tiempo ni de los productos necesarios para realizar un retoque completo.

Cómo utilizar ‘Lifting Mist Flash & Go’ para potenciar el maquillaje

La aplicación propuesta por Germinal es sencilla: basta con agitar el producto antes de utilizarlo y pulverizar dos veces sobre el rostro cuando se necesite refrescar el maquillaje o recuperar un aspecto más luminoso. Puede emplearse en cualquier momento del día y en distintos lugares, lo que facilita llevarlo en el bolso y recurrir a él fuera de casa.

La firma también propone combinarlo con sus tradicionales ampollas Efecto Flash mediante lo que denomina el efecto sándwich. La clave está en respetar el momento de aplicación de cada producto: las ampollas se utilizan antes del maquillaje, mientras que Lifting Mist Flash & Go se aplica después. De esta manera, ambos formatos se complementan dentro de la rutina de belleza, en lugar de sustituirse entre sí.