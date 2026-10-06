El truco de Alba Carrillo para tener pelazo: «Me echo Aveda, lo probé en Alemania y siempre lo compro para mis onditas»

Alba Carrillo ha compartido uno de sus secretos para conseguir que las ondas permanezcan definidas durante más tiempo. La modelo apuesta por un producto de Aveda que descubrió hace años durante un trabajo en Alemania. «Me lo compro siempre para mis onditas», ha comentado al respecto.

La melena tiene una capacidad casi infinita para cambiar de aspecto y en COOL ya os hemos dado trucos muy interesantes, pero ahora hay que hablar de Alba Carrillo. Unas ondas pueden transformar por completo un cabello liso, mientras que un recogido o unas trenzas permiten conseguir un resultado diferente sin necesidad de recurrir a cambios permanentes.

La humedad, el viento, el movimiento y el propio peso del cabello terminan haciendo que las ondas pierdan definición. A esto se suma el calor de las herramientas de peinado, que puede afectar a la fibra capilar cuando se utilizan de manera habitual. .

Un producto que descubrió en Alemania

La confesión llegó en uno de sus últimos vídeos, en el que Alba Carrillo enseñaba algunos de sus productos habituales de maquillaje y peluquería antes de salir con unos amigos. Entre los cosméticos que mostró había un producto destinado específicamente al cabello que llamó especialmente la atención.

«Te cuento mis productos de maquillaje y peluquería para salir a tomar unas gildas con mis amigos», explicaba la presentadora mientras repasaba algunos de sus imprescindibles.

Fue al hablar de la peluquería cuando reveló cuál es uno de sus aliados para conseguir el acabado que busca en sus ondas. Su elección es un producto de Aveda, una firma especializada en productos para el cuidado del cabello.

«Siempre me suelo echar Aveda. Me lo echaron hace millones de años en Alemania, en un trabajo y me lo compro siempre para mis onditas», contó Alba Carrillo. Una explicación sencilla que deja claro que no se trata de un descubrimiento reciente, sino de un producto que lleva utilizando desde hace años.

El objetivo: unas ondas más definidas

La elección de Alba Carrillo tiene que ver principalmente con la definición y duración de sus ondas. La modelo suele apostar por una melena trabajada con movimiento y, para conseguir ese efecto, recurre a herramientas de calor como las tenacillas.

El problema de este tipo de peinados es conocido: una onda recién hecha puede presentar una definición marcada, pero con el paso de las horas tiende a perder fuerza. El cabello va recuperando su forma natural y factores externos como la humedad pueden acelerar ese proceso.

Los productos específicos para definir el cabello buscan precisamente mantener la forma del rizo u onda sin dejar necesariamente un acabado rígido. En este caso, la crema que utiliza Alba Carrillo contribuye a mantener la elasticidad del cabello y a reducir el encrespamiento.

Cuidar y proteger el pelo

El interés por el truco de Alba Carrillo no reside únicamente en conseguir que las ondas duren más. El cuidado de la fibra capilar se ha convertido en una parte fundamental de las rutinas de peinado, especialmente entre quienes utilizan con frecuencia secadores, planchas o tenacillas.

Una crema de peinado puede utilizarse como producto de definición y, dependiendo de sus características y de las necesidades de cada cabello, también incorporarse a una rutina de hidratación. En cabellos rizados puede funcionar como un producto sin aclarado, mientras que en melenas onduladas puede ayudar a marcar el movimiento y controlar el encrespamiento.

En el caso de un cabello liso al que se le da forma con tenacillas, la aplicación de un producto adecuado antes o durante el proceso de peinado puede contribuir a conseguir un acabado más uniforme. Eso sí, la protección térmica específica sigue siendo importante cuando se emplean herramientas que trabajan a temperaturas elevadas.

Alba Carrillo y sus trucos de belleza

No es la primera vez que la modelo comparte con sus seguidores algunos de sus recursos para cuidar su imagen. A lo largo de los años, Alba Carrillo ha hablado de diferentes productos y técnicas relacionados con el cuidado de su cabello, desde trucos para potenciar el brillo hasta recomendaciones vinculadas a su tono rubio.

Su experiencia como modelo le ha permitido trabajar con profesionales de la peluquería y el maquillaje en numerosos escenarios. De ahí que muchas de sus recomendaciones estén relacionadas con productos que ha conocido durante sesiones de fotos, trabajos publicitarios o apariciones televisivas.

Además, su consejo no pasa por una técnica especialmente complicada. Alba Carrillo apuesta por un producto que lleva utilizando desde hace años y que, según sus propias palabras, continúa formando parte de su rutina cada vez que quiere trabajar sus ondas: «Me lo compro siempre para mis onditas».

Una pequeña confesión que explica parte del acabado de una de las señas de identidad de su imagen y que vuelve a demostrar que, en ocasiones, detrás de una melena aparentemente sencilla hay una rutina de cuidado y peinado mucho más trabajada de lo que parece.