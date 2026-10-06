Los expertos en climatización coinciden: para ahorrar «30 euros al mes» en la factura de la luz sólo tienes que hacer este cambio en el calentador

Un experto en climatización ha dado un consejo para ahorrar hasta 30 euros al mes en la factura de la luz. En un vídeo publicado en las redes sociales, este profesional de la materia ha publicado un experimento en el que demuestra que programar el termo eléctrico ayudará a reducir el consumo energético en un hogar. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la mejor forma de ahorrar en la factura de la luz con un pequeño cambio en el calentador.

Con la llegada del otoño también se vislumbran los termómetros a la baja y a las lluvias se unirá una bajada de temperaturas generalizada camino de los meses en los que habrá que tirar de calefacción. Esto conllevará un aumento de los costes en la factura de la luz y más teniendo en cuenta la subida de los últimos precios de los combustibles que han subido la inflación de nuestro país. Así que para ello es bueno conocer algunos consejos para que un consumo de más no se traduzca en euros de menos a final de mes.

Uno de los aparatos protagonistas en las viviendas de toda España son los termos eléctricos, que tienen como objetivo calentar el agua que circula por todo el domicilio. Los expertos de Leroy Merlín se han pronunciado sobre este aparato y han dado una serie de claves para poder hacer un consumo eficiente y económicamente rentable.

«Se tiende a pensar que si se desenchufa el termo eléctrico y se conecta un par de horas antes de utilizar la ducha, gastará menos electricidad y, por tanto, la factura de la luz será menor. Esto no es cierto, para ahorrar hay otras opciones a la hora de usar un termo», cuentan los profesionales de esta página web que hacen un canto a la programación diaria como principal método para ahorrar en la factura de la luz. «Los aparatos programables ofrecen un ahorro energético de hasta el 20%, ya que permiten activarlos sólo cuando se vaya a necesitar el agua caliente y mantener así la resistencia apagada durante el resto de la noche», cuentan en sus canales oficiales.

Un experto en climatización da la clave para ahorrar

Sergio Llorente, de Instalaciones Llorentes, también ha publicado en sus redes sociales un experimento en el que ha demostrado que si se realiza un programa de programación del calentador o termo eléctrico, se «ahorrará hasta 30 euros» en la factura de la luz. «El gran debate del termo eléctrico: ¿mantenerlo encendido siempre o programarlo por franjas horarias?», comienza diciendo en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales.

«Hemos hecho una prueba con un termo de 80 litros que tiene unos 1.500 vatios», informa en esta publicación en la que también deja claro que «hemos utilizado un medidor de consumo que ha estado 24 horas encendido y 24 horas por franjas horarias».

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Trabajando las 24 horas de forma ininterrumpida, Sergio Llorente ha contabilizado un consumo de 11,22 kWh en un día. Tomando como referencia una tarifa de 0,15 euros por kWh, el coste que supondría para la factura de la luz es de 1,68 euros diarios.

Este experto en climatización informa en este vídeo que, cuando se programa el termo eléctrico, «sumando los kWh, el consumo descendió hasta los 3,745». Esto reduce el gasto de 0,56 euros al día y lo que supone una diferencia de alrededor de 0,99 euros al día. «En mi caso concreto, estaría tirando 30 euros todos los meses si no lo programo. Esto no lo digo yo, lo dicen las matemáticas», reflexiona en el vídeo.