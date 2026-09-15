Real Madrid
Elche – Real Madrid, en directo | Sigue la última hora y el minuto a minuto del partido de la Liga hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Elche - Real Madrid de la Liga
El Real Madrid visita el Martínez Valero en la jornada 6 de la Liga para enfrentarse al Elche
Dónde ver el partido del Real Madrid hoy
Recordamos que el Elche – Real Madrid se podrá ver en directo por televisión hoy a través de Movistar la Liga, que es de pago. En DIARIO MADRIDISTA te contaremos en vivo online y en streaming gratis todo lo que suceda en el Martínez Valero.
Una hora y media
Falta apenas una horita y media en el Martínez Valero para que comience este choque de la jornada 6 de la Liga y en breves momentos conoceremos las alineaciones del Real Madrid y del Elche.
El Real Madrid y el Elche ya están listos para protagonizar un partido emocionante en el Martínez Valero en esta jornada 6 de la Liga. Hay en juego tres puntos importantes para ambos, ya que los ilicitanos quieren conseguir su primer triunfo del curso y los de Concha Espina, por su parte, quieren ganar para seguir metiendo presión a un Barcelona que por ahora no ha pinchado. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto todo lo que ocurra en el Elche – Real Madrid.
Elche – Real Madrid, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Al inicio de esta jornada 6 de la Liga el Barcelona es el líder en solitario de la clasificación, ya que tienen en estos momentos 15 puntos gracias al pleno de victorias que han hecho hasta el momento. El Real Madrid es segundo con tres unidades menos que los culés, pero ganando hoy en el Martínez Valero conseguirían empatarle a puntos a la espera de lo que hagan los azulgranas mañana, que es cuando juegan en esta fecha del campeonato. El Elche, por su parte, está en puestos de descenso, ya que todavía no han conseguido ganar ningún partido y esperan dar la sorpresa hoy delante de sus aficionados.
¿Habrá rotaciones?
Ya se ha demostrado que no hay ningún partido sencillo en el campeonato liguero español y es por ello que existen dudas sobre el once que sacará José Mourinho para este choque ante el Elche. Entre Champions y la Liga el calendario ha entrado en ese momento en el que hay encuentros cada tres días, aunque también se avecina el parón de selecciones. Pero, lo que tienen en la cabeza en Chamartín es el derbi capitalino que el próximo domingo protagonizarán frente al Atlético de Madrid, por lo que hoy The Special One podría tirar de rotaciones en el Martínez Valero.
Partidazo en el Martínez Valero
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Elche – Real Madrid que corresponde a la jornada 6 de la Liga. Ambos conjuntos pelearán en el Martínez Valero por tres puntos importantísimos, aunque es cierto que esto sólo acaba de empezar y que habrá muchos encuentros por delante. El feudo ilicitano presentará un gran ambiente en este choque del campeonato nacional liguero que se disputa entre semana y que sirve como la última prueba para los merengues antes del derbi ante el domingo.
La convocatoria del Real Madrid
Ayer conocimos la lista de jugadores que viajaban a Elche para jugar este partido y José Mourinho sigue sin contar con tres futbolistas. Esta es la convocatoria del Real Madrid.