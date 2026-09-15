Elche – Real Madrid, en directo | Sigue la última hora y el minuto a minuto del partido de la Liga hoy

El Real Madrid y el Elche ya están listos para protagonizar un partido emocionante en el Martínez Valero en esta jornada 6 de la Liga. Hay en juego tres puntos importantes para ambos, ya que los ilicitanos quieren conseguir su primer triunfo del curso y los de Concha Espina, por su parte, quieren ganar para seguir metiendo presión a un Barcelona que por ahora no ha pinchado. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto todo lo que ocurra en el Elche – Real Madrid.

Elche – Real Madrid, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Al inicio de esta jornada 6 de la Liga el Barcelona es el líder en solitario de la clasificación, ya que tienen en estos momentos 15 puntos gracias al pleno de victorias que han hecho hasta el momento. El Real Madrid es segundo con tres unidades menos que los culés, pero ganando hoy en el Martínez Valero conseguirían empatarle a puntos a la espera de lo que hagan los azulgranas mañana, que es cuando juegan en esta fecha del campeonato. El Elche, por su parte, está en puestos de descenso, ya que todavía no han conseguido ganar ningún partido y esperan dar la sorpresa hoy delante de sus aficionados.

¿Habrá rotaciones?

Ya se ha demostrado que no hay ningún partido sencillo en el campeonato liguero español y es por ello que existen dudas sobre el once que sacará José Mourinho para este choque ante el Elche. Entre Champions y la Liga el calendario ha entrado en ese momento en el que hay encuentros cada tres días, aunque también se avecina el parón de selecciones. Pero, lo que tienen en la cabeza en Chamartín es el derbi capitalino que el próximo domingo protagonizarán frente al Atlético de Madrid, por lo que hoy The Special One podría tirar de rotaciones en el Martínez Valero.

Partidazo en el Martínez Valero

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Elche – Real Madrid que corresponde a la jornada 6 de la Liga. Ambos conjuntos pelearán en el Martínez Valero por tres puntos importantísimos, aunque es cierto que esto sólo acaba de empezar y que habrá muchos encuentros por delante. El feudo ilicitano presentará un gran ambiente en este choque del campeonato nacional liguero que se disputa entre semana y que sirve como la última prueba para los merengues antes del derbi ante el domingo.