Convocatoria del Real Madrid contra el Elche: Mourinho mantiene tres bajas

José Mourinho no presenta novedades en la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al Elche en el estadio Martínez Valero. El entrenador portugués mantiene el mismo bloque que estuvo disponible contra el Rayo Vallecano y vuelve a contar con una plantilla amplia para afrontar la sexta jornada de Liga.

Las únicas ausencias del conjunto blanco son Rodrygo Goes, Éder Militao y Ferland Mendy. Los tres continúan trabajando al margen y avanzando en sus respectivos procesos de recuperación. Ninguno de ellos está todavía en condiciones de regresar a una convocatoria y Mourinho tendrá que seguir esperando para poder vaciar definitivamente una enfermería que llegó a estar repleta durante el comienzo de la temporada.

Rodrygo continúa recuperándose de su grave lesión de rodilla, mientras que Militao ya trabaja sobre el césped con el objetivo de completar la última fase de su recuperación. Mendy, por su parte, sigue sin tener una fecha concreta para regresar. El lateral francés también se quedó fuera de la lista del Real Madrid para la primera fase de la Champions.

Mourinho sí tiene disponibles a Asencio, Tchouaméni, Thiago Pitarch y Endrick, que ya dejaron atrás sus respectivos problemas físicos. El técnico no ha necesitado completar la convocatoria con jugadores de campo del Castilla, aunque Sergio Mestre vuelve a entrar como tercer portero.

Dos dinámicas totalmente opuestas

El Real Madrid visita al Elche este martes, a partir de las 21:30 horas, después de recuperar la sonrisa. Los blancos derrotaron por 2-1 al Inter de Milán en su estreno en la Champions y golearon por 4-1 al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. Dos victorias consecutivas que han permitido al equipo dejar atrás el tropiezo sufrido contra el Betis.

El conjunto madridista ocupa la segunda posición de la Liga con 12 puntos, tres menos que el Barcelona, después de sumar cuatro victorias en las primeras cinco jornadas. El margen de error vuelve a ser mínimo para un equipo obligado a ganar antes de afrontar el derbi contra el Atlético de Madrid.

Enfrente estará un Elche instalado en la zona baja. El conjunto dirigido por Martín Anselmi todavía no conoce la victoria, ocupa la decimonovena posición con dos puntos y ha encajado 13 goles en cinco partidos. Dos equipos que llegan al Martínez Valero en situaciones completamente opuestas.

Convocatoria del Real Madrid