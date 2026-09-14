La semana que marcará al Real Madrid de Mourinho

Esta semana será la primera gran reválida del Real Madrid de José Mourinho. La más exigente y también la más importante de lo que va de temporada. Dos partidos, seis puntos y apenas cinco días para comprobar de qué está hecho realmente el nuevo proyecto madridista.

La victoria contra el Rayo Vallecano permitió al Madrid recuperar sensaciones y alimentar su confianza, aunque la floja segunda parte dejó motivos para la reflexión. Ahora llega la hora de la verdad. Primero, una salida incómoda al Martínez Valero. Después, el primer gran duelo directo del curso contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Una semana capaz de disparar al equipo o de devolver todos los fantasmas. Ya se sabe lo que sucedió el curso pasado.

Mourinho lo sabe. Por eso ha marcado en rojo estos dos encuentros. Su objetivo es llegar al parón de selecciones con pleno de puntos, instalado en la pelea por el liderato y sin conceder más terreno después del tropiezo contra el Betis. El portugués conoce perfectamente cómo funciona el Real Madrid: ganar permitirá trabajar con tranquilidad; tropezar dejaría dos semanas de ruido, dudas y críticas.

La trampa del Martínez Valero

El primer obstáculo será el Elche. El Madrid visitará el Martínez Valero el martes 15 de septiembre, apenas tres días después del encuentro contra el Rayo. El cansancio, la jornada intersemanal y la cercanía del derbi convierten el partido en una trampa de manual.

Mourinho deberá gestionar los esfuerzos y activar una segunda unidad que tendrá que responder. El técnico puede introducir varios cambios para proteger a jugadores como Mbappé, Vinicius, Bellingham o Valverde, futbolistas que ya han acumulado una importante carga de minutos en este inicio de temporada. Los supuestos intocables.

Pero no habrá margen para la relajación. Este tipo de salidas, lejos del Bernabéu y con poco tiempo de recuperación, son las que terminan decidiendo campeonatos. El Real Madrid está obligado a ganar antes de pensar en el Atlético.

El primer gran examen

El plato fuerte llegará el domingo 20 de septiembre en el Metropolitano. Será el primer gran duelo directo de la temporada y el examen más serio para comprobar el verdadero techo competitivo del equipo de Mourinho.

Hasta ahora, el Real Madrid se ha enfrentado a rivales exigentes y combativos, pero ninguno representa una prueba tan completa como el Atlético en su estadio. El derbi medirá la solidez defensiva, la capacidad del centro del campo para soportar un partido de máxima intensidad y el funcionamiento de una delantera que todavía busca su mejor versión colectiva.

También será una prueba para Mourinho. El portugués deberá demostrar si su equipo está preparado para competir en un escenario hostil, convivir con la presión y golpear en los momentos decisivos. El técnico quiere un Madrid fuerte, compacto y preparado para sobrevivir cuando el partido se ensucie.

Elche y Atlético. Seis puntos que valen mucho más que seis puntos. El Real Madrid afronta la primera semana grande del curso y sabe que llegará al parón de selecciones lanzado o rodeado de dudas. Ha llegado la hora de comprobar cuánto vale realmente el Madrid de Mourinho.