Mourinho: «El equipo no tenía fuerza ni física ni mental»

José Mourinho atendió a los medios de comunicación tras la goleada del Real Madrid frente al Rayo Vallecano por 4-1. Mbappé, por partida doble, Bellingham y Carreras hicieron los tantos de los madridistas. Los blancos mostraron dos caras, la que se vio en la primera mitad, donde fueron muy superiores, y la de la segunda, que provocó los pitos de la afición.

Sobre si Güler mejora al Real Madrid, pensó, dio la razón y contestó: «Estoy de acuerdo. Juega mucho cuando está en el campo, pero estoy al 100% seguro de que, si hoy no juega Diomande de titular, la primera pregunta sería cuándo juega Diomande. Nuestro banquillo tenía a todos los jugadores, con excepción de los lesionados, y cuando se mira sólo se ve calidad. Las preguntas pasarán partido a partido. Arda es muy bueno, Brahim lo hizo muy bien contra el Inter, Diomande trabaja para mejorar, voy a insistir con Vinícius hasta que encuentre su mejor momento… La plantilla es fuerte. Güler es muy bueno, tiene mucha calidad y cuando entró marcó diferencias en la estabilidad del juego».

También analizó qué sucedió en la segunda mitad con el bajón de su equipo: «Ha sido un partido de 45 minutos. No ha tenido más historia. El equipo no tenía fuerza ni física ni mental para seguir jugando como en el primer tiempo. No tenía energía y no sólo es física, también es mental. Cometes más errores, te cuesta presionar, tienes un bloque más bajo y permites acercamientos de los rivales. Con la experiencia de la Champions sabía que iba a ser un poco así. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido, que lo hemos conseguido».

Sobre si le preocupa algo de su equipo, fue claro: «Estoy contento. Estamos juntos desde hace tres meses, pero no estaban todos. No se puede construir la perfección, que en el fútbol no existe, en tres meses. Lo que estamos haciendo tiene muchísimas cosas positivas e intentaremos mejorar siempre».

También habló del debut de Diomande: «Estoy un poco mayor para sentir presión, pero como entrenador tienes diferentes tipos de plantillas. En algunas tienes que rezar para que nadie se haga daño y otras en las que tienes muchísimas soluciones. Va a ir mejorando. Tiene muy poco tiempo de fútbol europeo de alto nivel y tiene mucho que aprender. Se ve claramente su potencial. Es un jugador muy fuerte y nos da muchísimas opciones. Puede jugar en la derecha, donde Vinícius, y tengo que tomar opciones. Quiero que el jugador evolucione, ya que sé lo que pueden dar los otros».

Mourinho analizó el partido de Vinicius: «Físicamente está mejor que nunca. Le falta un milímetro para llegar a su velocidad máxima. Puede repetir esfuerzos y es un proceso que está asimilando. Mentalmente, es un chico muy fuerte, conoce a la perfección este club y siempre ha jugado bajo una gran responsabilidad. Está tranquilo, conoce su cuerpo y está llegando. Ahora es el momento de las asistencias y de obligar a su mente a interpretar su juego».

Por último, analizó el cambio de Cucurella por delante de Carreras: «Quiero ganar con la máxima diferencia de goles, pero cuando estás 3-1 y tienes al lateral del Rayo con capacidad de crear problemas, me ha parecido que era el momento de cerrar la puerta».