Goleada, pitos y billete de Mourinho para Madring

José Mourinho podrá acudir este domingo a Madring con los deberes hechos, aunque seguramente no completamente satisfecho. El Real Madrid goleó al Rayo Vallecano y cumplió con lo imprescindible antes de que el portugués pueda disfrutar en primera persona del Gran Premio de España, pero la noche no fue perfecta. Los blancos dejaron prácticamente resuelto el encuentro en una gran primera parte, bajaron notablemente el nivel tras el descanso y el Santiago Bernabéu volvió a dejar claro que no está para demasiadas concesiones. Hubo pitos ante una segunda mitad demasiado plana.

Mourinho ya había dejado clara su condición para acudir a la Fórmula 1. Tenía invitación, quería estar presente, pero únicamente habría Madring si antes ganaba el Real Madrid. «Soy ese tipo de bicho que si no gana, no hay vida», explicó en la previa. Ganó. Y goleó. Aunque todavía tiene cosas que corregir.

El portugués podrá acudir al circuito junto a buena parte de una plantilla madridista que durante el viernes y el sábado ya se ha dejado ver, en pequeñas dosis, por Valdebebas e IFEMA. Mourinho, por su parte, tiene previsto hacerlo el domingo después del entrenamiento de recuperación. Apenas tendrá que cruzar la calle que separa la Ciudad Real Madrid de Madring.

Mbappé se saca la espina

Kylian Mbappé se sacó la espina desde los once metros. El francés venía de fallar un penalti contra el Betis, pero no dudó cuando volvió a encontrarse con los once metros. Álvaro Carreras provocó la pena máxima y el delantero agarró el balón.

Esta vez no falló. Mbappé esperó a Audero y definió con tranquilidad para abrir el marcador en el minuto 14. Apenas tres minutos después volvió a aparecer para asociarse con Carreras y asistir al lateral en el segundo tanto madridista. En el tramo final del encuentro, definió a la perfección al palo largo para hacer el 4-1.

Dos goles, asistencia y respuesta inmediata. Mbappé volvió a demostrar que los errores no le pesan demasiado tiempo y asumió nuevamente el liderazgo ofensivo del Real Madrid. Si quiere ser Balón de Oro, tendrá que hacerlo muy bien.

Vinicius y su relación con el Bernabéu

Vinicius también necesitaba reencontrarse con el Bernabéu. El brasileño venía de días complicados y respondió con una versión mucho más reconocible: eléctrico, insistente y dispuesto a encarar cada vez que recibía en la izquierda.

Vini fue una pesadilla para el Rayo en la primera mitad. Atacó, combinó y también trabajó sin balón como exige Mourinho. Su insistencia terminó teniendo premio con la asistencia para Jude Bellingham, completando una actuación que sirvió para volver a conectar con Chamartín. O, por lo menos, para que no le abroncaran. Cuando fue cambiado, se escucharon pitos, pero muchos menos que contra el Inter.

Diomandé estrena titularidad sin más

La gran novedad del once fue Yan Diomandé. Mourinho decidió darle su primera titularidad desde que llegó al Real Madrid y el joven atacante tuvo la oportunidad que llevaba semanas esperando.

El marfileño puso electricidad en la derecha, buscó el uno contra uno y trató de aprovechar cada balón para demostrar que puede competir por un sitio. Le faltó precisión en los últimos metros y todavía debe soltarse, pero dejó detalles de su enorme potencial.

Mourinho ha intentado protegerle desde su llegada, consciente de la presión que acompaña a un fichaje de semejante dimensión y de que solamente tiene 19 años. Contra el Rayo llegó el siguiente paso: su primera titularidad. Ahora deberá convertir las oportunidades en goles y asistencias.

Carreras suma

Álvaro Carreras fue otro de los grandes protagonistas. El lateral provocó el penalti que permitió a Mbappé abrir el marcador y, apenas tres minutos después, apareció en ataque para firmar el segundo tras combinar precisamente con el francés.

Una irrupción que terminó de romper el partido y confirmó que el lateral también puede ser un arma ofensiva. En cuestión de tres minutos participó directamente en dos goles y puso el encuentro donde quería el Real Madrid.

Bellingham sigue siendo Bellingham

Y Jude Bellingham tampoco faltó a su cita. Liberado cerca del área, donde Mourinho considera que puede hacer más daño, el inglés volvió a encontrar el camino del gol aprovechando el trabajo de VinIcius.

Bellingham sigue teniendo una facilidad especial para aparecer donde suceden las cosas. Mourinho le quiere cerca del área rival y el inglés continúa respondiendo con números.