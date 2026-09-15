Están de dulce: Arda Güler adelanta de falta al Real Madrid y Mbappé hace el segundo

Arda Güler y Kylian Mbappé están de dulce. El Real Madrid encarriló su partido de la jornada 6 de Liga contra el Elche gracias a sus estrellas, que brillaron en la primera parte en el Martínez Valero. Primero fue el turco quien, con un gran disparo de falta, mandó el balón al palo y provocó un rebote que tocó en Dituro y éste se marcó en propia puerta. Ocho minutos después, el francés anotó el 0-2 ajustando la pelota de primeras… y se hizo mucho daño al chocarse con el portero del equipo ilicitano.

Güler y Mbappé están siendo dos de los jugadores más destacados del Real Madrid en este inicio de temporada y este martes confirmaron contra el Elche que están a tope. El turco aprovechó la titularidad tras la suplencia ante el Rayo Vallecano el pasado sábado para abrir la lata, aunque el gol le computó a Dituro en propia. Lo que no le pueden quitar es su gran chut de falta.

El segundo llegó tras una transición rápida en la que Fede Valverde mandó un pase largo al espacio a Yan Diomandé, que aprovechó su velocidad para llegar a la pelota y enviársela al primer toque a un Mbappé que definió de la única manera posible para encerrarla en la red. Sin embargo, no pudo celebrarlo porque en la inercia impactó con Dituro y, tras un minuto doliéndose sobre el césped, fue atendido en la banda por los médicos.

Por suerte para el Real Madrid, pudo volver a jugar con normalidad, e incluso le anularon su doblete en el 41′ por fuera de juego.