Transfermarkt actualiza la valoración de Vinicius a su cotización más baja desde 2022

El mal inicio de temporada de Vinicius Junior no ha pasado desapercibido para la plataforma Transfermarkt. La web especializada y referente en las valoraciones económicas de los futbolistas ha desplomado la cotización del ‘7’ del Real Madrid hasta su punto más bajo desde 2022. Una temporada en la que el carioca despegó de manera definitiva, contribuyendo a la conquista de ‘La Decimocuarta’ como escudero de lujo de Karim Benzema en el ataque merengue.

En el club blanco preocupa el mal estado de forma de Vinicius, que ya se extiende más allá de los primeros compases del curso. El parón de selecciones se presentaba como una oportunidad para resarcirse, con Brasil enfrentando a rivales, a priori, apetecibles para coger sensaciones. No ha sido así. El ‘7’ sólo ha podido sumar un gol en tres encuentros, dos ante Australia y un último ante la India. Su nivel tampoco ha sido bueno, más allá de las cifras, lo que ha aumentado la preocupación en torno a su figura.

Su bajada de rendimiento en esta temporada, sumada a malos tramos en el pasado curso, aumenta la preocupación sobre el presente de un jugador que debe saber una pieza capital del proyecto del Real Madrid tras su renovación. El descenso del valor de mercado del atacante brasileño en Transfermarkt es buena prueba de su reciente caída. Vinicius alcanzó su pico de cotización entre 2024 y 2025, con 200 millones de euros. Desde entonces, ha disminuido su valor de manera progresiva hasta los 130 millones. Para encontrar una cifra similar hay que remontarse a 2022, año en el que ascendió desde los 100 a los 150 ‘kilos’ en los que se situó en 2023.

La caída de Vinicius, en cifras

Después de una temporada 2023/24 digna de levantar un Balón de Oro que terminó en manos de Rodri Hernández, Vinicius Junior inició una caída en su rendimiento que ha mantenido hasta la actualidad. En la campaña posterior, mantuvo unas contribuciones de gol similares, aunque las sensaciones –y la ausencia de grandes trofeos- pesó en su valoración. Tampoco mermaron de manera notable sus cifras en la pasada temporada, en la que contribuyó con 16 goles y cinco asistencias en Liga y cinco tantos y siete pases de gol en Champions.

De nuevo, la distancia con los títulos y sus sensaciones sobre el césped provocaron que la caída de su valor de mercado no cesara. Después de un Mundial en el que, pese a brillar durante ciertos tramos, cayó eliminado junto a Brasil en octavos de final, Vinicius Junior no ha podido ‘maquillar’ con cifras goleadoras su mal inicio de curso. Bajo el mando de José Mourinho, el ‘7’ sólo ha visto puerta en una ocasión en ocho partidos oficiales. El cambio de aires con Brasil tampoco le ha ayudado, lo que ha provocado que Transfermarkt desplome su valor de mercado hasta los 130 millones de euros en su última actualización.