Entradas para el Atlético – Real Madrid: precios y cómo comprarlas para ver el derbi de la Liga en el Metropolitano

El Real Madrid se enfrentará al Atlético en el derbi el próximo domingo. Un derbi de alta tensión entre dos equipos que necesitan ganar el partido en el Metropolitano para marcharse al parón de selecciones con un buen sabor de boca para coger confianza de cara a la temporada. Los de Mourinho y Simeone saben que es un partido en el que los tres puntos son obligatorios y sin duda será un partido que ninguna de las dos aficiones planea perdérselo por nada del mundo.

Y es que los últimos derbis han sido muy parejos, con resultados de todo tipo. La última visita del conjunto blanco al estadio rojiblanco acabó con una dolorosa goleada. Un golpe que el Real Madrid respondió meses después en el Santiago Bernabéu. Será el primer partido de la temporada en el que se enfrenten, y con muchas caras nuevas después de un mercado de fichajes en el que ambos se reforzaron para mejorar la calidad de la plantilla.

Cuándo se juega el derbi Atlético – Real Madrid

El derbi entre el Atlético y el Real Madrid se jugará este domingo 20 de septiembre a las 16:15 horas en el Metropolitano. Ambos jugarán días antes de la jornada previa de Liga. Mientras que los de Mourinho juegan este martes en Elche, los del Cholo lo harán un día más tarde en casa ante Osasuna. Después del partido, los dos equipos se marcharán al parón de selecciones hasta mediados de octubre.

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