Entradas para el Atlético – Real Madrid: precios y cómo comprarlas para ver el derbi de la Liga en el Metropolitano

El Real Madrid se enfrentará al Atlético en el derbi el próximo domingo. Un derbi de alta tensión entre dos equipos que necesitan ganar el partido en el Metropolitano para marcharse al parón de selecciones con un buen sabor de boca para coger confianza de cara a la temporada. Los de Mourinho y Simeone saben que es un partido en el que los tres puntos son obligatorios y sin duda será un partido que ninguna de las dos aficiones planea perdérselo por nada del mundo.
Y es que los últimos derbis han sido muy parejos, con resultados de todo tipo. La última visita del conjunto blanco al estadio rojiblanco acabó con una dolorosa goleada. Un golpe que el Real Madrid respondió meses después en el Santiago Bernabéu. Será el primer partido de la temporada en el que se enfrenten, y con muchas caras nuevas después de un mercado de fichajes en el que ambos se reforzaron para mejorar la calidad de la plantilla.
Cuándo se juega el derbi Atlético – Real Madrid
El derbi entre el Atlético y el Real Madrid se jugará este domingo 20 de septiembre a las 16:15 horas en el Metropolitano. Ambos jugarán días antes de la jornada previa de Liga. Mientras que los de Mourinho juegan este martes en Elche, los del Cholo lo harán un día más tarde en casa ante Osasuna. Después del partido, los dos equipos se marcharán al parón de selecciones hasta mediados de octubre.
Dónde comprar entradas para el Atlético – Real Madrid
La venta de entradas para el Atlético – Real Madrid del domingo 20 de septiembre se realizará exclusivamente de forma online en la web oficial del club rojiblanco. El Atlético puso a la venta las entradas exclusivamente para los socios desde el lunes 24 de agosto, mientras que las del público en general fueron el 26 de ese mismo mes. Sin embargo, desde hace semanas que en la página web aparece la lista de entradas agotadas, salvo las de experiencia VIP.
Cuánto cuestan las entradas para el Atlético – Real Madrid
El precio de las entradas del derbi entre Atlético y Real Madrid era de un mínimo de 60 euros en la zona exclusiva para socios. A partir de ahí, el precio va aumentando en función del sector y teniendo en cuenta si es para socios o el público en general, con una diferencia mínima de 30 euros.
En el caso del fondo sur, las entradas parten entre los 95 y los 150 euros para cualquier aficionado. En el caso del fondo norte, el abanico de precios se extiende en una gama de 95, 150 y 120 euros. El lateral este parte de la parte más elevada de un mínimo de 140 euros y alcanza un pico de 320 en la parte mejor ubicada para el césped. La zona más cara es en lateral oeste, con un mínimo de 90 euros y un máximo de 420 euros en la zona más cerca a los banquillos. Ya en los asientos VIP, el precio asciende hasta los 1.540 euros.