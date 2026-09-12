Pablo Barrios se rompe y peligra para el el derbi contra el Real Madrid

Pablo Barrios se ha roto. El centrocampista del Atlético es baja para el partido de este domingo contra la Real Sociedad después de acabar con molestias en Anfield. El madrileño pasó por pruebas médicas y han confirmado que sufre una lesión miofascial de bajo grado en la pierna derecha. Una ausencia que se extenderá las próximas dudas y que le pone en peligro para que llegue al derbi frente al Real Madrid.

Es cierto que no es una lesión de gravedad, pero en el Atlético prefieren ser cautelosos con Barrios. Hasta ahora estaba siendo una pieza fundamental para Simeone. Titular en tres de cuatro partidos de Liga y siendo el eje principal de la medular. Por el momento, no estará disponible para el Cholo en Anoeta, ni el miércoles contra Osasuna en el Metropolitano, y es duda seria para el próximo 20 de septiembre en el derbi contra los de José Mourinho.

Aunque el deseo del club es que llegase a tiempo para esa fecha, todo dependerá de las sensaciones del futbolista y de si se siente al 100% para poder jugar un partido de tal magnitud. Una baja muy sensible para el Atlético en una semana clave de la temporada. Suman dos derrotas consecutivas contra Athletic y Liverpool.

Un mal estado de forma al que se le añade una ausencia clave en los planteamientos del técnico argentino. El centrocampista se recuperará en las instalaciones del club y ahora el equipo rojiblanco cuenta con Koke, Cardos, Mendoza, Vargas y Hjulmand para esa posición. Sin Barrios, el Atlético pierde a su brújula cuando las aguas estaban más revueltas.

El parte médico de Barrios

Pablo Barrios sufre una lesión miofascial de bajo grado en la pierna derecha, por lo que no estará disponible para San Sebastián. El centrocampista madrileño acabó con molestias tras el partido disputado en Anfield ante el Liverpool y se ha sometido a pruebas realizadas por los servicios médicos del club que han confirmado la lesión.

El ‘8’ rojiblanco realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición.