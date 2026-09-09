El Atlético se vuelve a desconectar contra el Liverpool

El Liverpool ha conseguido remontar al Atlético de Madrid en Anfield. Los reds tuvieron que reponerse al tanto de Marcos Llorente en el minuto 14. El equipo supo medir los tiempos de partido y consiguió ponerse por delante con dos goles de Szoboszlai y Mac Allister. Simeone no consiguió dar con la tecla en la segunda parte, aunque hubo algunas opciones en los últimos minutos. Los colchoneros tuvieron muchos problemas para adueñarse de la posesión en la zona de tres cuartos.

La presencia de Julián Álvarez en el once inicial se llevó todos los focos en la previa del encuentro. El argentino comenzó muy activo y consiguió rematar a puerta en los primeros cinco minutos. Las sensaciones mejoraron con una asistencia clave para que el lateral abriera el marcador en el minuto 17. El delantero se fue creciendo y estuvo muy cerca anotar con un disparo desde fuera del área.

Llorente volvió a demostrar que cada vez que pisa Anfield se transforma, se convierte en futbolista que más goles le ha metido al Liverpool en Anfield en Champions League. El español aprovechó una gran asistencia del argentino, que le dejó solo ante Allison. El tanto que fue clave en un primer momento, pero el equipo no consiguió mostrar la misma versión en el segundo tiempo.

La respuesta de los reds no tardó en llegar. Szoboszlai consiguió pescar un balón dentro del área después de una gran intervención de Oblak. Los locales consiguieron el empate a las puertas del descanso, un tanto que reflejaba la igualdad del juego en ese momento, ambos equipos habían rematado a puerta en tres ocasiones. Mac Allister culminó la remontada con un gran remate lejano.

Mac Allister expone uno de los mayores problemas del Atlético de Madrid

Simeone necesita ajustar algunos detalles en su esquema de juego. El equipo ha sufrido mucho con el marcador en contra, ya que no estaban siendo capaces de mantener la posesión ni forzar errores con una presión alta. Los cambios tampoco fueron efectivos, de hecho, con un rendimiento muy dudoso de Grimaldo que sigue sin ofrecer su mejor versión.