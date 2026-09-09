Anfield sigue siendo el jardín de Llorente: le marca su quinto gol al Liverpool pero no le sirve al Atlético

Anfield sigue siendo el jardín de Marcos Llorente. El madrileño abrió el marcador en el minuto 17 del partido, aprovechando un pase filtrado de Julián Álvarez. Se plantó ante Alisson, ganándole la espalda a la defensa tirando la diagonal desde el costado diestro, para poner por delante al Atlético de Madrid. Quinto gol de Llorente en el legendario estadio del Liverpool.

El futbolista rojiblanco inició su idilio en los octavos de final del 2020. En el partido previo al confinamiento por el coronavirus, celebrado el 11 de marzo, el Atlético le daba la vuelta con Llorente como héroe, puesto que marcaba un doblete. Cinco años más tarde, el pasado curso, en la fase de liga, hizo otros dos goles que no sirvieron para que los de Simeone sacaran algo positivo, puesto que cayeron por 3-2.

Esta temporada, en la segunda visita consecutiva de los madrileños a Anfield en Champions y tanto de Llorente. El carrilero de Simeone volvía a las andadas en un estadio al que le tiene tomada la medida. No hay un jugador que le haya hecho al conjunto red tantos goles en Anfield como él en la Copa de Europa. Y han pasado muchos por allí.