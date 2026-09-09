¡Julián Álvarez titular por primera vez en la temporada con el Atlético de Madrid!

Julián Álvarez es titular con el Atlético de Madrid por primera vez en esta temporada. Sale de inicio en el estreno rojiblanco en la Champions 2026/27, en un escenario tan difícil y mítico como Anfield. Ya sin opción de salir del conjunto rojiblanco, tras expresar su «sueño» de querer irse de allí, Simeone le coloca en el once titular por primera vez esta temporada en el duelo ante el Liverpool. Lo hace al quinto partido del curso, tras cuatro suplencias (o ni convocatorias) en Liga.

El futbolista argentino, tan criticado por la afición rojiblanca, tendrá la primera gran oportunidad de ir conquistando a estos hinchas. Julián es titular en el Liverpool – Atlético de Madrid de este miércoles, estreno para ambos conjuntos en la Champions. Y es una sorpresa. Simeone poco a poco descongela la opción del argentino y ya le pone de titular, por ahora a domicilio.

Hasta ahora, Julián Álvarez sólo había jugado 55 minutos: 24 en el duelo ante el Villarreal en el Metropolitano (con bronca incluida) y 31 en el partido del pasado sábado contra el Athletic Club en San Mamés. Ni ante Sevilla ni contra Málaga estuvo convocado.

En el once completo, Simeone apuesta por Oblak en la portería, Marcos Llorente, Hancko, Pubill y Romero en defensa, Koke, Barrios, Baena en el centro del campo y Kang In-Lee, Giuliano y Julián Álvarez.