Te contamos la fecha, el horario y dónde ver por televisión en directo el Liverpool - Atlético de Madrid de la Champions League Anfield acoge el partido de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League entre el Liverpool y el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid debuta en esta edición de la Champions League y lo hará enfrentándose a uno de los clubes más laureados del viejo continente como es el Liverpool. Para mayor dificultad, este choque se disputará en Inglaterra, por lo que los colchoneros necesitarán sacar su mejor versión para superar al conjunto red al que dirige el entrenador español Andoni Iraola. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo todo lo que ocurra en Anfield.

Liverpool – Atlético de Madrid de la Champions League: a qué hora empieza el partido

El Atlético de Madrid viaja a Inglaterra para enfrentarse al Liverpool en el partido que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Los del Cholo Simeone regresan a Anfield, un campo del que tienen buenos recuerdos los colchoneros, pero ahora empieza la máxima competición continental y el pasado no importa ya. La UEFA ha programado este partidazo entre dos clubes históricos para este miércoles 9 de septiembre. El organismo fijo este choque en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Liverpool – Atlético de Madrid de la Champions League: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir todos los choques de la máxima competición en nuestro país fue Movistar+. El Liverpool – Atlético de Madrid de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones, que es de pago, así que no se podrá ver en abierto ni gratis por la TV. Todos los clientes suscritos a este operador pueden descargarse en smarts TVs, tablets y teléfonos móviles sus aplicación para así poder ver en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en Anfield.

Además, en la web de OKDIARIO ofreceremos a todos nuestros lectores la mejor información sobre la previa de este partidazo que cayó en la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Cuando finalice el Liverpool – Atlético de Madrid publicaremos la crónica del encuentro y también compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en Anfield.

Dónde escuchar por radio en directo el Liverpool – Atlético de Madrid

Por otro lado, todos los aficionados rojiblancos y seguidores de las competiciones europeas que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming el Liverpool – Atlético de Madrid de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como la Ser, Cope, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con Anfield para narrar lo que esté sucediendo en Inglaterra.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Liverpool – Atlético de Madrid?

El estadio de Anfield, situado en Inglaterra, será el campo donde se disputará el Liverpool – Atlético de Madrid de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Este recinto deportivo es uno de los que más magia desprende en el viejo continente. Fue inaugurado en 1884 y tiene un aforo para más de 61.000 espectadores, por lo que se espera un gran ambientazo en sus gradas con los hinchas entonando el mítico You’ll never walk alone.

La UEFA ha designado al árbitro italiano Davide Massa para que se encargue del Liverpool – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Su compatriota Marco di Bello será el encargado del VAR, por lo que sobre él recae la responsabilidad de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y aconsejarle que vaya a la banda de Anfield a analizar la acción en la pantalla que estará entre los dos banquillos.