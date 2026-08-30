Ya hay fecha para el primer derbi de Liga: el Atlético-Real Madrid será el 20 de septiembre a las 16:15 horas

Ya hay fecha para el primer derbi de Liga. El Atlético y el Real Madrid se enfrentarán el próximo 20 de septiembre a las 16:15 horas y será la primera vez que los clubes madrileños se vean las caras en la temporada 2026-27. El campeonato ha dado a conocer los horarios de las jornadas 5, 6 y 7, y este choque de la capital de España tendrá lugar en la séptima, es decir, justo antes del largo parón de selecciones.

A día de hoy, Real Madrid y Atlético son los dos primeros clasificados de la Liga después de que los blancos arrollasen al Málaga en el Santiago Bernabéu este domingo (4-0) y que los de Simeone se impusieran al Sevilla en Nervión el sábado (1-3). La pasada campaña, el derbi del Metropolitano terminó con victoria rojiblanca por 5-2 y en el de la segunda vuelta fueron los madridistas los que vencieron (3-2).

Aquellas fueron las dos únicas ocasiones en las que se midieron el pasado curso. Este año, nuevamente, el primero de los dos derbis de Liga va para el estadio del Atlético y tendrá lugar el 20 de septiembre a las 16:15, por lo que es de esperar que el del Bernabéu se produzca en horario de noche (21:00), al igual que el pasado curso.

El Real Madrid también conoce sus horarios para los próximos partidos. Tras el del siguiente viernes a las 21:00 horas ante el Betis en La Cartuja, los blancos recibirán al Rayo Vallecano en el Bernabéu el 12 de septiembre a las 21:00 y visitarán al Elche el 15 de septiembre a las 21:30 en el Martínez Valero.