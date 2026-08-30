Mourinho: «La palabras del entrenador del Málaga no merecen comentario»

José Mourinho atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid ante el Málaga en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos necesitaron media hora para dejar encarrilado y cerrado el choque. Bellingham, con dos dianas, Mbappé y Arda Güler fueron los goleadores. El equipo del luso mostró una muy buena imagen y mantiene el pleno de puntos.

Mourinho comenzó analizando las palabras del entrenador del Málaga sobre la diferencia del trato arbitral a sus jugadores y a los del Madrid: «No merece comentario». «Te llevas la sensación de que si les soplas es falta y que nosotros tenemos que tener sangre para que la pite», aseguró Juanfran Funes, entrenador malacitano.

«No quiero compararlo con el año pasado. Me lo he encontrado al inicio de la pretemporada, jugando estos amistosos. Hablamos porque, para mí, un central me gusta que tenga calidad con balón, que construya atrás, que pueda hacer pases entre líneas, pero lo más importante es su contundencia y su seguridad. Su capacidad para ganar duelos y dar confianza. Tenemos que tener dos hombres atrás. Ha evolucionado bastante en poco tiempo. Tengo que ver el partido mejor. Ha fallado en un pase entre líneas, pero luego ha estado dominador. Me gustan los centrales que defienden bien. Si luego pueden ser guapos y guapos con balón, perfecto, pero primero defender. Está creciendo. El compañero de al lado también ayuda», comentó sobre Huijsen.

Sobre las palabras de Bellingham y su gesto recriminando más intensidad a sus compañeros, fue claro: «Es exigente consigo mismo y con los otros. He pactado con él que no le quería ver defender casi como un segundo lateral izquierdo. Cuando ganamos el año pasado con el Benfica explotamos mucho. Le gusta que todos hagan. Es verdad que en los últimos 20 minutos hemos perdido, no el hambre, pero sí el orden. Gente que vaya hasta el último minuto con la misma concentración. Hemos mantenido el control del partido siempre. Hemos perdido esa concentración que nos permite morder y recuperar balones altos sin tener que bajar. Es normal que no tengamos ni gasolina ni mentalidad para hacerlo 90 minutos. Es una cosa que se tiene que hacer de manera progresiva».

Por otro lado, habló del Balón de Oro: «Ahí está. Jude, como jugador de centro del campo, es un futbolista increíble. Ahí vamos. Unos van en una dirección y yo tengo que ir en otra. Hoy Camavinga hizo un partidazo, Valverde, Bernardo… Mucha gente comprometida. Ahora viene un partido muy difícil contra el Betis en Sevilla».

Sobre el tridente de ataque, fue claro: «Los buenos quieren jugar juntos. Esos jugadores tienen que ser siempre compatibles. Antes de llegar al Real Madrid se hablaba de que yo no quería a uno u otro, pero siempre dije que quería los mejores jugadores. Si entre ellos existe empatía, se ve cómo trabajan juntos. Yo no veo problema entre ellos, veo que son buenísimos».

«Es una misión difícil. No de un mes, sino de una temporada. Yo lo digo siempre, que la frustración de quien no juega es más una cosa que está en la mano de los jugadores que en mis propias manos. Los momentos de frustración van a llegar y tienen que gestionarlos. Hay mucha calidad en esta plantilla», comentó.

También habló de la portería a cero: «El año pasado he visto poco al Madrid, sólo cuando jugué contra ellos. Antes, cuando podía. El problema va a llegar, la derrota llegará, las fases menos buenas, las lesiones, las críticas, el enfado de la afición… Todo eso va a llegar y hay que ser equilibrados. Por experiencia, sé que el momento negativo va a llegar y es en ese momento cuando el equipo debe salvar el momento».

Por último, habló de Diomande: «Tiene que ir poco a poco. Ha jugado los tres partidos. Trabaja bien y mucho. Es humilde. Quiere aprender y escucha a los compañeros. Va a crecer. Yo no tengo que mirar lo que ha costado, tengo que mirar que es joven. Hay que tener calma. Cuando se habla de un coste muy grande, se habla de que tiene que reventar con todo, y no es el caso».