Mou ya machaca con su Real Madrid

José Mourinho ha desatado a este Real Madrid. Hacía tiempo que el Bernabéu no se iba al descanso sabiendo que el trabajo se había finiquitado en media hora. Lo que tardaron Bellingham, por partida doble, y Mbappé en hacer tres goles a los malacitanos, que fueron un juguete en un equipo blanco que ha vuelto a ser un rodillo.

El Real Madrid firmó una primera media hora de auténtica exhibición ante el Málaga. Los blancos ahogaron por completo a su rival con una presión altísima que impedía a los andaluces salir de su propio campo. Bellingham, Mbappé y Brahim fueron los primeros encargados de morder cada vez que el Málaga intentaba iniciar desde atrás, provocando pérdidas constantes y recuperando la pelota muy cerca del área rival. El mejor ejemplo fue el 1-0, nacido de un robo de Bellingham antes de definir con enorme calidad. Cuando el equipo malaguista conseguía superar esa primera presión, el Madrid recuperaba rápidamente y lanzaba transiciones verticales que hacían imposible cualquier intento de reorganización defensiva.

Brahim también fue fundamental entre líneas, moviéndose con libertad y obligando continuamente a los centrocampistas del Málaga a abandonar su posición. El madridista generó espacios, conectó con Bellingham y Mbappé y participó directamente en la acción que terminó desembocando en el 2-0. El dominio blanco terminó obligando al Málaga a encerrarse prácticamente sobre su propia área, con los extremos ejerciendo casi como laterales y sus delanteros completamente aislados. Durante esa primera media hora apenas pudo enlazar varios pases consecutivos. El Madrid jugó, presionó y atacó a otra velocidad, convirtiendo el encuentro en un monólogo desde el comienzo.

Bellingham, como el que llegó

Jude Bellingham firmó una primera parte espectacular ante el Málaga y volvió a demostrar que está llamado a ser una pieza capital en el Real Madrid de Mourinho. El inglés fue el futbolista más determinante del conjunto blanco durante los primeros 45 minutos, apareciendo por todo el frente de ataque y haciendo mucho daño desde la mediapunta. Su premio llegó en el minuto 19. Bellingham presionó la salida del Málaga, le robó limpiamente el balón a Ángel Recio y puso rumbo hacia la portería. Con potencia y determinación, se plantó ante Alfonso Herrero y definió con un disparo cruzado al palo largo para hacer el 1-0.

Pero Bellingham quería más. Apenas unos minutos después volvió a ser protagonista en la acción que terminó con el segundo tanto madridista. Brahim Díaz probó a Alfonso Herrero con un potente disparo que el guardameta consiguió rechazar, pero el inglés apareció con todo para buscar el balón suelto. Bellingham se elevó dentro del área para cabecear y su intervención terminó provocando el choque entre el portero y Carlos Puga, con el balón acabando dentro de la portería malaguista. El tanto fue concedido en propia puerta a Herrero, pero buena parte de la jugada volvió a llevar la firma del ’10’ madridista.

Mourinho ha encontrado en Bellingham a su gran referencia entre líneas. El británico dominó la zona de tres cuartos, conectó continuamente con Vinicius y Mbappé y fue el primero en activar la presión cuando el Málaga intentaba iniciar desde atrás. El inglés participó en prácticamente todo lo peligroso que generó el Real Madrid durante una primera mitad que terminó de encarrilar Mbappé con el 3-0 en el minuto 30. Gol, participación decisiva en el segundo y una exhibición de despliegue para un Bellingham que volvió a ejercer como líder del Real Madrid.

Mbappé sigue facturando

Mbappé sigue a lo suyo. El francés apareció en el minuto 30 para culminar una gran jugada colectiva del Real Madrid y aprovechar el desconcierto absoluto de la defensa del Málaga. Kylian recibió con espacio y no perdonó ante Alfonso Herrero para colocar el 3-0 y dejar el encuentro prácticamente sentenciado cuando apenas se había cumplido media hora. Un nuevo golpe del delantero madridista, que después de su hat-trick ante la Real Sociedad ya suma cuatro goles en esta Liga y se coloca como máximo goleador del campeonato.

El inicio de Mbappé vuelve a poner inevitablemente sobre la mesa el nombre de Cristiano Ronaldo. El francés comenzó el encuentro con 89 goles oficiales con el Real Madrid y tiene cada vez más cerca la barrera de los 100. Cristiano alcanzó el centenar como madridista en 105 partidos, una marca de precocidad que Kylian tiene a tiro de superar. Además, Mbappé ya igualó al portugués con 59 goles en un año natural y continúa persiguiendo varios de sus grandes registros. Cristiano sigue siendo el techo absoluto, con 451 goles oficiales de blanco, pero Mbappé ha comenzado su tercera temporada decidido a seguir recortando distancias a golpe de gol.

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