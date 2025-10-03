Todo sobre la vida de Pablo Barrios: edad, sueldo, dónde nació y su pasado en el Real Madrid

Pablo Barrios ha sido una de las sorpresas de la convocatoria de Luis de la Fuente para el parón de selecciones de noviembre con la selección española. El centrocampista ha tenido grandes actuaciones estos últimos meses en el Atlético de Madrid y eso le ha brindado la oportunidad de tener una segunda oportunidad para entrar en la lista definitiva para el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

El seleccionador ha seguido muy de cerca los pasos de Barrios. A pesar del mal arranque de curso del rojiblanco, su papel en el conjunto de Diego Pablo Simeone le ha permitido crecer mucho para ser una pieza clave en el Metropolitano. Titular en ocho de los nueve partidos, el futbolista se ha ganado el voto de confianza de De la Fuente para demostrar que puede jugar en una de las posiciones con mayor competencia del grupo, donde hay nombres como Rodri, Pedri, Fabián y compañía. Una trayectoria que no ha pasado desapercibida.

Cuántos años tiene Pablo Barrios

Nacido un 15 de junio de 2003, Pablo Barrios tiene actualmente 22 años. A pesar de su juventud, goza de más de 100 partidos con el primer equipo colchonero. Dio el salto con Simeone en enero de 2023 cuando apenas tenía 19 años. Desde entonces, el centrocampista fue ganando importancia en la plantilla gracias a sus actuaciones sobre el césped.

De dónde es Pablo Barrios

Pablo Barrios nació en Madrid, España. Concretamente, se crió en el barrio de Moratalaz, donde dio sus primeros pasos en su carrera futbolística. Allí ya sorprendió con su desbordante talento hasta que recibió la llamada del Real Madrid para formarse en La Fábrica y convertirse así en una de las jóvenes promesas del fútbol madrileño y español de la generación del 2003.

¿Ha sido internacional Pablo Barrios?

Pablo Barrios debutó de forma oficial con la selección absoluta el pasado 11 de noviembre de 2024 contra Suiza, partido correspondiente a la fase de grupos de la Nations League. Los de Luis de la Fuente vencieron 3-2 y le mediocampista apenas jugó los últimos once minutos.

Aunque desde entonces no ha vuelto a acudir, Barrios ha representado a nuestro país en la sub-19, sub-21 con Santi Denia, además de acudir a los Juegos Olímpicos de París. Eso sí, aún no ha podido celebrar ningún gol con el conjunto nacional.

El pasado madridista de Pablo Barrios

A pesar de que Pablo Barrios es todo un ídolo en el Atlético, lo cierto es que hace apenas unos años estaba vistiendo la camiseta del Real Madrid. Cuando apenas estaba en la etapa de infantil, el club blanco lo fichó para irse a La Fábrica. Allí estuvo varios años hasta verano de 2017, cuando tenía 14 años y decidieron no renovarle.

Una decisión que inmediatamente provocó la llamada del club rojiblanco para unirse a su cantera. Allí fue escalando seis años y medio hasta defender la camiseta colchonera en el Metropolitano pese a su pasado merengue.

Cuánto cobra Pablo Barrios

Con la renovación hasta 2030, Pablo Barrios tiene un salario bruto anual que redondearía los tres millones de euros. Una mejora salarial que vendría después de su gran crecimiento dentro del club y compromiso después de rechazar ofertas de otros clubes con ofertas económicas superiores. Su cláusula es de más de 100 millones y el Atlético le coloca como uno de los pilares fundamentales del futuro proyecto colchonero. No es de extrañar que, si sigue a este nivel, su sueldo siga aumentando con el paso de los años.