La influencia de Marcos Llorente en el vestuario del Atlético: «He cambiado hábitos de mi vida gracias a él»

Pablo Barrios está alcanzado la madurez. Sus expresiones y rendimiento sobre el terreno de juego durante los últimos cuatro años, los que lleva con el primer equipo del Atlético de Madrid, así lo demuestran. Y ahora se ha elevado otro nivel con la llamada de Luis de la Fuente para la Absoluta. Pablo Barrios ha compartido convocatoria junto a Baena, Le Normand y un Marcos Llorente que ejerce como tema central en las últimas conversaciones.

El jugador multiusos del Atlético es futbolista de profesión y lifestyler vocacional. Dentro del terreno de juego responde a la primera afirmación, fuera a la segundo y siempre convergen. Se deja ver antes y después de los partidos con gafas polarizadas para filtrar la luz y comparte en redes sociales su ya pléyade de particulares rutinas para cuidar su salud. Algunas ya las ha extendido a sus compañeros en el Atlético.

«No suelo meterme en esos temas, pero sí, yo también me pongo las gafas. Comparto mucho lo que dice Llorente. No soy tan como él, que le gusta mucho el tema como ya sabéis, pero comparto mucho de las cosas que dice. En el Atlético hay muchos que han empezado a hacer cosas por culpa suya. No voy a decir nombres, pero yo me incluyo. He cambiado hábitos de mi vida gracias a él porque he visto que funcionan», asegura Pablo Barrios a OKDIARIO.

La hoja de ruta de Llorente se basa en la ciencia y está enfocada en optimizar tanto su rendimiento como su bienestar general. Su día comienza cara al sol, pasa de la cama a la calle. También sincroniza la luz con su día vital. Dentro de su vivienda evita que se proyecte hacia sus ojos y escoge siempre la luz natural y utiliza gafas polarizadas amarillas cuando se encuentras en interiores.

«Las gafas amarillas son para cuando estás durante el día en interiores. Es decir, fuera nunca hay que llevar gafas de ningún tipo. Los rayos del sol te tienen que dar en los ojos y en la piel, sin que haya nada de por medio. Las gafas de cristales rojos lo que hacen es filtrar toda esa luz azul en las lámparas, televisiones o teléfonos móviles que hacen que solo pase el rojo. Cuando voy a hoteles o viajes, si se ha ido el sol, me pongo las gafas rojas», explicó Llorente, ejemplo para Barrios.