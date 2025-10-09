El test más personal a Pablo Barrios: «¿Un ídolo? Mi padre»

Pablo Barrios se sentó con OKDIARIO en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El jugador de la selección española y del Atlético de Madrid se sometió al test más personal, donde confesó su afición al pádel hasta el punto de plantearse ser jugador profesional si no hubiese sido futbolista, que se iría de fiesta con Álex Baena, compañero en la entidad rojiblanca y con España, o quién es su ídolo, que no es otro que su padre.

Félix Barrios, padre de Pablo, siempre estuvo profundamente ligado al mundo del deporte. En los años 90, formó parte del Club Deportivo Moscardó, un histórico equipo de fútbol regional madrileño. Aunque nunca alcanzó el profesionalismo, su pasión por el deporte dejó una huella imborrable en sus hijos. Tras el fallecimiento de la madre de Pablo, Elena Rivas, cuando él tenía apenas 18 años, el apoyo de su padre se volvió fundamental para afrontar la pérdida y seguir adelante. Su madre siempre le ha inculcado humildad, honestidad, humanidad y solidaridad.

Pregunta: ¿Si no hubiese sido futbolista, a qué se dedicaría?

Respuesta: Jugador de pádel.

P: ¿Con quién del Atlético se iría de fiesta?

R: Con Baena.

P: ¿Un gol?

R: El que hice al Real Madrid en la Youth League, porque se me empezó a conocer.

P: ¿El Atlético es para usted?

R: Todo.

P: ¿Un sueño por cumplir?

R: Levantar un título con el Atlético o con la selección española.

P: ¿Mundial o la primera Champions con el Atlético?

R: No me mojo, porque las dos son lo más grande.

P: ¿Torres o Simeone?

R: Tampoco me puedo decantar.

P: ¿A qué se dedica en su tiempo libre?

R: Juego al pádel si no hay muchos partidos.

P: ¿Un ídolo?

R: De mi vida, mi padre; del fútbol, Fernando Torres o Griezmann.

P: ¿Un consejo que le hayan dado?

R: Disfruta y sé feliz.