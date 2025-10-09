Pablo Barrios: «Estar en el Mundial es un sueño, pero en España hay mucho nivel»

Pablo Barrios, una de las sensaciones del Atlético de Madrid y del fútbol español, ha sido convocado por primera vez desde el principio por Luis de la Fuente. El madrileño ya debutó con la Absoluta en Tenerife en noviembre de 2024, pero ahora en esa ocasión reforzó a España por la lesión de un compañero cuando él estaba con la Sub-21. Ahora es internacional en mayúsculas y vive cada momento.

En una entrevista concedida a OKDIARIO durante la concentración de España, analiza su llegada al combinado nacional y el mediocentro rojiblanco se muestra muy ilusionado: «Sí, la verdad que estoy muy contento. Como dices, estoy haciendo las cosas bien en el club, trabajando fuerte, y ha llegado el premio de poder estar aquí».

Pablo Barrios reconoce que la noticia le llegó de forma inesperada: «Justo cuando salió la lista estábamos entrenando y el delegado se me acercó y me dijo que estaba convocado. Tuve que seguir entrenando, pero por dentro estaba muy feliz». Tal y como revela el futbolista del Atlético de Madrid, la emoción fue inmediata: «Sentí mucha felicidad. Es un placer estar aquí. Es un premio al trabajo que haces en el club».

Sobre lo que le pide Luis de la Fuente, Barrios apunta que todavía es pronto para hablar de exigencias concretas: «Aún no hemos hablado mucho de eso. Llevamos pocos días y todavía no me ha pedido cosas concretas, pero seguro que lo hará». Preguntado por las diferencias entre el estilo de Simeone en el Atlético y el trabajo en la Selección, asegura: «Todavía no hemos entrenado demasiado como para notarlo. Quizás más adelante podría responderte mejor».

Por último, el joven talento del Atlético confiesa su sueño de estar en 2026 con España en Estados Unidos: «Ojalá, sería un sueño. Poder jugar un Mundial es lo más grande para cualquier jugador. Pero aquí hay muchísimo nivel y es muy difícil estar».