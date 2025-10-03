¿Por qué no va Morata con la selección española?

Álvaro Morata no ha sido citado con España para los duelos que medirán al combinado nacional contra Georgia y Bulgaria por decisión técnica. El capitán de España no está entre los elegidos porque Luis de la Fuente así lo ha decidido. El delantero no se quedaba fuera de una lista de convocados por decisión técnica desde el Mundial de 2018, celebrado en Rusia.

El delantero está fastidiado tras esta decisión. Morata no se la esperaba, pero tiene claro que lo que debe hacer es marcar goles con el Como para regresar en el parón de noviembre. El atacante siempre ha sido considerado un jugador muy importante para el seleccionador, pero también es cierto que su nivel está por debajo del de otros jugadores. El madrileño todavía no ha visto portería en los siete partidos que ha jugado en Italia y solo ha repartido una asistencia.

La situación de Morata venía siendo diferente con España desde los cuartos de final de la Liga de Naciones. Tras ser titular en Róterdam en la ida de los cuartos de final, solo ha sumado 26 minutos en los siguientes cinco partidos, quedando claro que ya no era un jugador importante para Luis de la Fuente.

Ahora, el objetivo de Morata es elevar su rendimiento para jugar con España el Mundial de 2026, que sigue siendo su gran meta. El delantero tratará de mejorar en la Serie A para recuperar la confianza de un seleccionador que siempre lo ha visto como una pieza muy importante dentro del vestuario del combinado nacional.