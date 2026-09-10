El Barcelona reniega ahora de Julián: «No le dijimos que expresara su deseo de irse del Atlético»

El Barcelona reniega ahora de Julián Álvarez y asegura que no dijeron al futbolista del Atlético que expresara públicamente su deseo de marcharse del conjunto rojiblanco. Así lo ha dejado claro Deco, director deportivo del Barça, que ha dicho un rotundo «no» al ser preguntado por ello.

«Hemos hecho las cosas bien. Hay más un tema de presión social que de realidad. Le mandamos una oferta (al Atlético de Madrid) y no hubo respuesta», ha dicho Deco, que, tras ser preguntado por si el Barcelona le pidió a Julián Álvarez que dijera públicamente que se quería ir del Atlético, ha dicho que «no».

Deco ha insistido en que todo se ha hecho de «forma respetuosa», algo que no comparte el Atlético de Madrid, y que «no hay que dar más vueltas» a este tema. «Hemos hecho una oferta formal y correcta», ha añadido, a la vez que ha negado que esa oferta fuera en seis plazos: «Fue para pagar en tres temporadas, como hacen el resto».

El director deportivo culé, en una entrevista en RAC1, ha puesto el ejemplo de cuando era jugador del Oporto y el Barcelona le quería: «A mí el presidente del Oporto no me dejó irme al Barça. Me dijo que me quedase un año y luego me dejaría ir. Me quedé y mi obsesión era jugar bien. Por suerte, en mi caso, pude ir donde quería».

Estas palabras dejan en mal lugar a Julián Álvarez, que en pleno Mundial con Argentina, soltó la bomba al asegurar que quería irse del Atlético de Madrid. «Lo mejor es una transferencia, quiero cumplir mi sueño», dijo el futbolista argentino. Se entendió entonces -así informaron varios medios de Barcelona- que hacer público ese deseo era una petición del club azulgrana, que le servía como forma de presión para que el Atlético le vendiera.

Deco reniega ahora de eso, también de Julián Álvarez y se centra en la temporada actual. Además, sobre el no fichaje de Bernardo Silva, que se fue al Real Madrid, el director deportivo del Barça dice que «no era la posición que buscábamos por perfil» y de Rodri Hernández que fue Flick el que dijo «adelante» y fue cuando se pusieron manos a la obra para ficharle.