Koke pide ahora «dejar en paz» a Julián Álvarez: «Sois muy cansinos»

El Atlético de Madrid perdió 2-1 ante el Liverpool en su primer partido de la Champions League. Desde un inicio, todos los focos estaban puestos en la Julián Álvarez, que regresaba a la titularidad después de toda la polémica del verano. El argentino asistió a Marcos Llorente, que volvió a marcar en Anfield. En las declaraciones postpartido, Koke pide que se entierre el hacha de guerra: «Estamos muy cansados. Al chico hay que dejarle, que disfrute, que juegue».

La actitud del jugador durante el Mundial no ha pasado desapercibida para los colchoneros, que vieron como el delantero pedía salir públicamente. Además, faltó a varios entrenamientos antes del inicio de temporada. Al jugador se le veía notablemente descontento con el club. Sin embargo, el capitán considera que no tiene sentido echarle más sal a la herida: «Entre todos tenéis que dejarle un poco en paz porque lleváis un verano muy cansino».

La afición del Atlético de Madrid suele ser muy crítica con este tipo de actitudes, aunque no hay nada que no pueda perdonarse, siempre y cuando el rendimiento en el terreno de juego sea ejemplar. Además, el futbolista necesita cambiar el chip, ya que tiene contrato hasta junio de 2030 y no hay ninguna oferta que haya contentado al club.

El partido tiene varias lecturas, los rojiblancos sufrieron en el inicio, pero consiguieron frenar a los reds con el gol de Marcos Llorente. El lateral volvió a brillar en su campo favorito, con este último tanto se ha convertido en el jugador que más goles le ha marcado al Liverpool en Anfield, en la Champions League. Sin embargo, el equipo no supo responder a los tantos de Szoboszlai y Mac Allister, con muchos problemas para dominar el encuentro en la zona de tres cuartos.

Simeone también pide una oportunidad para Julián Álvarez

El entrenador ha liderado la campaña de apoyo al delantero. Después del partido, resaltó la actuación del futbolista en su regreso a la titularidad: «El partido de Julián fue muy bueno, se hizo cargo de la pelota todo el partido, del primer minuto al último».