Los jardineros han dejado de usar vinagre blanco para las malas hierbas: lo que usan en su lugar está en todas las cocinas después de cada comida

Siempre se ha dicho que para quitar las malas hierbas basta con una botella con pulverizador llena de vinagre blanco, en vez de utilizar productos químicos. A pesar de ello, los jardineros han dejado de aplicar esta técnica. No porque no sea un método efectivo, sino por el daño que provoca en el entorno, y porque hay un producto en la cocina que tendemos a tirar por el fregadero.

El sustituto idóneo es el propio agua con el que se acaba de cocinar. Cuando aún hierva, debe llevarse directamente al jardín o patio y verterla sobre las malas hierbas ubicadas en las grietas. Es un método gratuito, sin olor y, en superficies duras, es mucho más eficaz que el vinagre.

Cuál es la causa de que el vinagre ya no se use

El vinagre doméstico contiene ácido acético, una propiedad que quema las hojas con las que interactúa. Ahí está el principal inconveniente. Se trata de un herbicida de contacto: quema la parte de la planta expuesta al exterior, pero no actúa contra las raíces, por lo que la maleza nunca muere y tiende a rebrotar a las dos semanas. Para que llegue a las raíces, se debe usar vinagre hortícola al 20% o superior, que es lo apropiadamente abrasivo como para exigir el uso de guantes y gafas protectoras.

También hay una segunda razón. El vinagre acidifica el suelo donde se aplica y no hace distinciones entre plantas. Si se rocía a lo largo del césped, daña toda esa zona en torno a la maleza. En un patio, no suele ser un problema, mientras que en un jardín sí lo es.

Cuál es el efecto del agua hirviendo

El agua a más de 100 ºC rompe las células vegetales con el contacto. Al ser líquida, se cuela por las grietas y quema tanto la corona como las raíces superiores. Kärcher, fabricante de las hidrolimpiadoras más vendidas, define el agua ardiente como la mejor alternativa económica y ecológica para combatir las malas hierbas de raíz al acabar con su morfología celular. La planta se mustia a las horas y se seca al día siguiente.

El agua de cocción contiene almidón. El agua del arroz, pasta o patatas consta de almidón disuelto que recubre las hojas y conserva el calor más tiempo, razón por la cual los jardineros franceses empezaron a llevar a cabo este truco.

Cómo aplicar el agua sin dañar el entorno

Utilizar agua sin sal: El agua salada para cocinar esteriliza la tierra a largo plazo y puede deteriorar las juntas y los adoquines.

El agua salada para cocinar esteriliza la tierra a largo plazo y puede deteriorar las juntas y los adoquines. Sujetar la olla con ambas manos y hacer uso de zapatos cerrados, vertiendo el agua gradualmente sobre la base.

y hacer uso de zapatos cerrados, sobre la base. Utilizarla solo en superficies duras o grava ; nunca en céspedes o jardines. El agua hirviendo arrasa por donde pasa, incluidas las raíces de plantas próximas.

; nunca en céspedes o jardines. El agua hirviendo arrasa por donde pasa, incluidas las raíces de plantas próximas. Hacerlo por la noche y repetir el proceso a la semana en caso de ser necesario.

Principios de otoño es buen momento para llevar a cabo este método. Las malas hierbas en el pavimento están empezando a poner semillas en este momento, por lo que si se actúa ya, habrá muchas menos en primavera.

El agua hirviendo no hace milagros

Este truco no elimina completamente la maleza ignorada y es inútil en el césped. El agua hirviendo es eficaz en patios, caminos o rutas de vehículos. Para los parterres, los jardineros están usando el método del cartón este otoño, y una siembra compacta sigue siendo la mejor opción para controlar las malas hierbas en el tiempo.