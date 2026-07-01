Las malas hierbas entre las baldosas desaparecen sin necesidad de agacharse: basta con usar este truco de cocina y la acera quedará como nueva

Con la llegada del calor, las malas hierbas brotan casi de la noche a la mañana, especialmente entre las baldosas, donde se retiene la humedad y el calor. Arrancarlas a mano puede ser tedioso y, a menudo, ineficaz, ya que vuelven a crecer pronto. Sin embargo, existe una forma sorprendentemente sencilla de combatir las malas hierbas con un ingrediente que todos tenemos en la cocina: las patatas. Por increíble que parezca, el agua de cocción de las patatas es uno de los mejores herbicidas naturales que existen; gracias al almidón (sobre todo cuando está caliente), altera la estructura celular y, en consecuencia, las malas hierbas mueren.

Ahora bien, aunque este método es sencillo, conviene seguir algunas recomendaciones. En primer lugar, el agua caliente puede dañar las plantas, así que viértala solo sobre las zonas con maleza. Por otro lado, conviene tener en cuenta que el agua de cocción de las patatas afecta principalmente a la parte aérea de la planta; para las malas hierbas de raíces profundas, puede ser necesario repetir la aplicación varias veces.

Agua de cocción de las patatas para eliminar las malas hierbas

Una de las formas más ecológicas y económicas de combatir las malas hierbas, especialmente las que crecen entre baldosas, aceras o caminos del jardín, es reutilizar el agua de cocer las patatas. Al hervir las patatas (preferiblemente sin sal ni condimentos para evitar dañar el suelo), estas liberan almidón, potasio, magnesio y otros compuestos en el agua. El calor actúa como un herbicida de contacto: quema los tejidos verdes de las hojas y tallos de las malas hierbas, deshidratándolas rápidamente. El almidón puede formar una ligera capa que dificulta la fotosíntesis y el rebrote de raíces superficiales.

1. Cocina las patatas en abundante agua (sin sal) durante 15-20 minutos hasta que estén tiernas.

2. Retira las patatas para consumirlas y deja que el agua se enfríe ligeramente (lo ideal es aplicarla todavía muy caliente, pero con cuidado para no quemarte).

3. Lleva el agua directamente al jardín o patio y viértela con cuidado sobre las malas hierbas, centrándote en la base y las hojas. Usa un embudo o regadera para mayor precisión en las juntas de baldosas.

4. Repite el tratamiento durante una semana para debilitar las raíces más resistentes.

Una de las principales ventajas de este método es que, a diferencia de los herbicidas químicos, no contamina el suelo; es 100% natural y biodegradable. Sin embargo, debes tener cuidado con las plantas que quieras conservar, ya que el agua caliente puede dañarlas. En resumen, el agua de cocción de patatas es una excelente solución ecológica para mantener limpios patios y senderos.

Otros usos en el hogar

Además de su efectividad contra las malas hierbas, el agua de cocción de las patatas tiene múltiples aplicaciones en el hogar:

Durante la cocción, la piel libera solanina, una sustancia ligeramente tóxica para los insectos blandos como los pulgones. Deja enfriar el agua completamente, viértela sin diluir en un pulverizador y rocía las plantas afectadas, especialmente el envés de las hojas donde suelen concentrarse las plagas. Repite el tratamiento cada tres días para obtener los resultados deseados.

Gracias a su temperatura y contenido de almidón, esta agua ayuda a disolver grasas y residuos orgánicos acumulados en tuberías. Viértela caliente directamente en el desagüe de la cocina o baño de forma preventiva una vez por semana.

Otra aplicación curiosa es la limpieza de plata: sumerge las piezas en el agua templada durante unos minutos y luego pule con un paño suave.

Remedios caseros para cuidar el jardín

Además de reutilizar el agua de cocción de patatas, existen otros métodos caseros y ecológicos muy efectivos para proteger y nutrir las plantas.

El jabón potásico es un insecticida y acaricida natural, ideal para combatir pulgones, cochinillas, moscas blancas y arañas rojas. Disuelve la capa protectora de los insectos y los deshidrata sin dejar residuos tóxicos, al tiempo que limpia las hojas al eliminar la melaza pegajosa que producen las plagas, evitando la aparición de hongos como la negrilla.

La infusión de manzanilla, gracias a sus compuestos fungicidas y antibacterianos, previene enfermedades y promueven un crecimiento más vigoroso. Hierve una bolsita o un puñado de flores secas de manzanilla en un litro de agua durante 10 minutos; deja enfriar, cuela y rocía las hojas y el sustrato. Úsala como tratamiento preventivo dos veces al mes.

Finalmente, los posos de café son un gran fertilizante orgánico. Aportan nitrógeno, mejoran la estructura del suelo, favorecen el drenaje y mantienen la humedad y, además, repelen algunos insectos. Espárcelos directamente sobre la tierra (secos o ligeramente húmedos) y mézclalos superficialmente. Úsalos con moderación (una vez al mes) para evitar el exceso de acidez.

Estos remedios naturales son baratos, ecológicos y fáciles de preparar en casa. Cuando se combinan con un buen riego y una exposición solar adecuada, ayudan a mantener plantas sanas y resistentes.