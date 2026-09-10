Burlas en redes sociales con el Camp Nou por inundarse la tribuna de prensa: «¡Tiene hasta una cascada!»

El FC Barcelona montó una fiesta de goles en el Camp Nou, después de meterle una manita al Feyenoord en su primer partido de Champions. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias. El estadio sufrió notablemente con la lluvia, ya que las obras aún necesitan muchos reajustes. En el palco tampoco se salvaron y Joan Laporta tuvo que sacar el paraguas. Una de las situaciones más surrealistas se vivió en la tribuna de prensa, donde era imposible trabajar con normalidad.

Los periodistas acreditados tuvieron que guardar los equipos a toda velocidad, ya que el agua entraba con gran fuerza con dirección directa a las mesas de trabajo. Portátiles en mano, esperaron a que la lluvia les diera un respiro. La prensa neerlandesa mostró la gravedad del asunto en redes sociales, lo que ha desatado una ola de comentarios burlescos al respecto.

La creatividad de los usuarios suele salir a la luz en este tipo de contextos, algunos bromean diciendo que es un añadido VIP del estadio: «¡Tiene hasta una cascada!». Las obras del Camp Nou aún no han terminado, pero sorprende ver una imagen así en un partido de Champions League.

El conjunto blaugrana no le quiso dar demasiada importancia al asunto. El equipo se encargó de que la lluvia pasara a un segundo plano, ya que volvieron a mostrar un gran rendimiento ofensivo. Con este último encuentro, suman 15 goles en tres encuentros, con tres manitas consecutivas. Además, en defensa también están cumpliendo, ya que solo han recibido tres tantos.

Flick ha preparado el tsunami del Barcelona

El alemán sigue imponiendo su filosofía de juego, algo que también se puede asociar con el agua. El entrenador tiene una consigna muy clara, cerrar el partido en la primera parte, algo que los jugadores volvieron a conseguir con el gol de Raphinha en el minuto dos. La presión arrolladora también está dando resultados en Europa.