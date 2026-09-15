Rodri: «Llamé a Mourinho para agradecerle el interés, decir que no al Madrid no es fácil»

El Real Madrid no logró convencer a Rodri para jugar en el Santiago Bernabéu. Después de un verano en el que apuntaba que vestiría de blanco esta temporada, un giro de guion lo cambió todo y acabó fichando por el Barcelona. Una decisión que ocurrió en un abrir y cerrar de ojos y, casi un mes más tarde, el madrileño salió a explicar las razones por las que prefirió el conjunto culé y la conversación que tuvo con José Mourinho.

«Analicé muchas cosas y tomar una decisión tan importante entre dos de los mejores clubes del mundo. Al final decidió por el plano deportivo; me daba un poquito más de ganas y donde entendí que podía crecer más como jugador. Decir ‘no’ al Madrid no es fácil y sobre todo después del comportamiento ejemplar que tuvieron conmigo. Al final, Deco y Flick me convencieron», dijo Rodri.

Un fichaje que tenía atado Mourinho, que le quería como la pieza que tanto deseaba para el mediocampo. Sin embargo, el español confesó cómo fue la llamada para comunicarle que no sería su hombre: «Me expresó sus ganas de que fuera y lo que aportaría al equipo. Fue muy bien el trato. Cuando decidió, le llamó para agradecerle el interés. Me parece un gran entrenador por lo que demostró en sus grandes etapas. El Real Madrid va a ser un duro rival esta Liga», expresó.

Desde que llegó al Barcelona para unirse a sus amigos en la Selección como Gavi, Pedri, Olmo y compañía: Estuve centrado con mi selección para conseguir lo que es a día de hoy el hito más importante que he logrado», dijo en Mundo Deportivo. Rodri está siendo una pieza clave en los triunfos de Flick. Empezó la temporada siendo suplente y ahora forma una dupla peligrosa con el canario. Sin embargo, Mourinho está encantado ahora por el crecimiento de futbolistas que han dado un paso al frente, como Arda Güler. El que considera el sucesor de Luka Modrić y la pieza que buscaba cuando quería fichar al madrileño.