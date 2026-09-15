Elche y Real Madrid mostraron su apoyo a Ceuta: «Todos somos caballa»

Minutos antes de que comenzase el partido entre el Elche y el Real Madrid en el Martínez Valero, los jugadores de ambos equipos mostraron su apoyo a Ceuta con unas camisetas en las que se podía leer «todos somos caballas». Los dos clubes se sumaban al homenaje que están haciéndole a la ciudad autónoma, en señal de apoyo por la invasión sufrida el pasado 31 de julio y que aún mantiene en vilo a los habitantes ceutíes. Los futbolistas saltaron con las camisetas puestas justo antes de que comenzara el duelo correspondiente a la jornada 6 de la Liga.
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