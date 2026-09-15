Carlos Espí sí que merece más: así fue su gol en el descuento que da los tres puntos al Real Madrid

Carlos Espí. Otra vez. Otro gol del joven delantero recién llegado que da tres puntos al Real Madrid. El 22 de agosto, en la jornada 1, fue en Cornellá contra el Espanyol para salvar a José Mourinho en su redebut. Este martes, después de varios partidos sin apenas minutos, más allá de dos apariciones residuales (en la segunda hizo el tanto del empate contra el Betis que se anuló), volvió a aparecer para marcar el gol de la victoria de los blancos contra el Elche en el Martínez Valero.

Los cambios resucitaron al Real Madrid, en concreto el de Espí, que entró en el 87′ y en el primer minuto de descuento marcó su segundo gol con la camiseta blanca (que este martes fue verde), uno que vale otros tres puntos cruciales antes del derbi del próximo domingo en el Metropolitano ante el Atlético.

La jugada la arrancó Jude Bellingham, que también había entrado en la segunda parte, marchándose de su par con un control largo increíble y, al salir a galope, se la pasó al espacio a Kylian Mbappé, que fue generoso y eligió la mejor opción: asistir a un Espí que se quedaba solo ante la red. Gol y batacazo evitado con el 2-3 después de que el Elche hubiese empatado el 0-2.