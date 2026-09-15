Elche – Real Madrid: prohibido tropezar antes del derbi

El Real Madrid visita al Elche en el estadio Martínez Valero (21:30 horas) con una obligación y una tentación. La obligación es ganar para no permitir que el Barcelona abra una distancia peligrosa en la clasificación. La tentación, mirar de reojo al derbi del próximo fin de semana contra el Atlético de Madrid. José Mourinho deberá encontrar el equilibrio entre ambas cosas.

Los blancos llegan después de encadenar dos victorias consecutivas entre Liga y Champions. Primero superaron al Inter de Milán en un partido frenético y después golearon por 4-1 al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. Dos triunfos que han devuelto la tranquilidad tras el tropiezo contra el Betis, aunque también han dejado señales de cansancio.

Mourinho reconoció que sus jugadores están acusando la acumulación de esfuerzos. El Real Madrid afronta el tercer partido en siete días y el técnico deberá gestionar una plantilla que el domingo tendrá una cita de máxima exigencia en el Metropolitano. El derbi está cerca, pero antes toca cumplir en Elche.

Valverde podría descansar

La principal novedad del once puede aparecer en el centro del campo. Fede Valverde podría comenzar el encuentro en el banquillo después de ser sustituido por precaución al descanso contra el Rayo. El uruguayo arrastraba un pequeño problema y Mourinho aprovechó el 3-0 para proteger a uno de sus futbolistas más importantes.

Su lugar lo ocuparía Tchouaméni, que seguirá aumentando progresivamente su carga de minutos después de superar sus problemas físicos. El francés disputó entre 10 y 15 minutos contra el Inter y alrededor de 25 frente al Rayo. Mourinho confirmó que jugará en el Martínez Valero, aunque todavía no sabe durante cuánto tiempo.

Tchouaméni podría estar acompañado por Bernardo Silva en el doble pivote. Por delante, Arda Güler atacaría desde la derecha, Vinicius ocuparía el costado izquierdo y Bellingham seguiría liberado en la mediapunta. Arriba estará un Mbappé que llega encendido.

El delantero francés firmó un doblete contra el Rayo y ya suma seis goles en la Liga. Su pegada será la principal amenaza para un Elche que ha encajado 13 tantos en cinco jornadas y todavía no ha conseguido dejar su portería a cero.

En defensa, Mourinho recuperaría a los futbolistas que descansaron contra el Rayo. Trent Alexander-Arnold ocuparía el lateral derecho, Cucurella regresaría al izquierdo y Huijsen acompañaría a Konaté en el centro de la zaga. Courtois seguirá bajo palos.

Un Elche necesitado

El Elche llega al encuentro instalado en la decimonovena posición con sólo dos puntos de 15 posibles. El conjunto dirigido por Martín Anselmi todavía no conoce la victoria, aunque viene de rescatar un valioso empate en San Mamés contra el Athletic.

Los ilicitanos ofrecieron una imagen competitiva en Bilbao y tratarán de repetir un plan basado en el orden, la resistencia y las transiciones. Anselmi podría apostar por un 4-4-1-1, con Dituro en la portería y Buonanotte encargado de conectar el centro del campo con el ataque.

El historial juega claramente a favor del Real Madrid. El conjunto blanco no pierde contra el Elche desde 1978 y ha firmado diez victorias y tres empates en los últimos 13 enfrentamientos. El precedente más reciente terminó con un 4-1 en el Bernabéu.

Pero Mourinho no quiere confianzas. El Real Madrid ya recibió un aviso en el campo del Betis y sabe que cualquier relajación puede complicarle la noche. Toca ganar en Elche, proteger las piernas y llegar con todos los sentidos preparados para el derbi.

Elche – Real Madrid: posibles onces