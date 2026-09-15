Los árbitros de la Premier dan una lección a los españoles y dejan al CTA de Fran Soto sin excusas

La Premier League ha vuelto a demostrar su superioridad ante el fútbol español, que va más allá de lo meramente futbolístico. La competición británica le ha dado una lección de transparencia a la Liga y al CTA, al admitir públicamente un error decisivo del VAR en el derbi de Manchester y castigar en consecuencia a los colegiados encargados del videoarbitraje. Tanto el árbitro de VAR como su asistente (AVAR) del polémico duelo del pasado domingo no han sido designados para ningún partido de la próxima jornada de Premier.

Pro Referees, comité de árbitros del fútbol inglés e institución análoga al CTA español, no tardó en admitir el error del VAR en el triunfo del Manchester City en Old Trafford. El partido se decidió con un solitario gol de Erling Haaland, precedido por un fuera de juego posicional de Enzo Fernández que no se detectó desde la sala de videoarbitraje. «El VAR no reconoció el probable impacto de su posición y debería haber recomendado una revisión. Nos hemos puesto en contacto con el Manchester United esta tarde para reconocer lo que consideramos un error de juicio. Se llevará a cabo una revisión del incidente”, indicó Pro Referees en un comunicado.

Tras la comprobación de la acción anunciada por el comité de árbitros inglés, las consecuencias no han tardado en llegar. Los dos árbitros encargados del VAR no pitarán en la jornada 5 de la Premier League, lo que les mantendrá alejados de la máxima categoría del fútbol británico cerca de un mes, ya que la competición no regresa hasta el 10 de octubre. La rápida reacción del arbitraje inglés ante un error manifiesto contrasta con las formas del CTA, tanto en la transparencia al reconocer el fallo como en el castigo a los implicados.

Los árbitros ingleses sí asumen sus fallos

En cuanto a la diligencia de la plataforma Pro Referees para admitir el error de dos de sus árbitros, esta puede sorprender en España por el excesivo corporativismo de los árbitros. Una «unión» que destacó José Mourinho de forma irónica después de que el programa Tiempo de Revisión justificara que el penalti fallado por Mbappé ante el Betis no debió repetirse. «Una de las cosas que admiro sobre los árbitros es la gran solidaridad entre ellos. Es muy raro y difícil que salgan a criticar una situación arbitral», señaló el luso la pasada semana en rueda de prensa.

También el castigo por el error arbitral reafirma el respeto del colectivo arbitral del fútbol inglés a sus clubes, en este caso al Manchester United. El equipo de Old Trafford no recuperará los puntos perdidos. Se podría decir que el daño ‘ya está hecho’, pero al menos ha recibido una disculpa por el error y, en consecuencia, una sanción para los dos árbitros de VAR que lo cometieron.

Tampoco ha recibido ninguna reprimenda por parte del colectivo arbitral por las protestas, tras el partido, del entrenador Michael Carrick o del futbolista Lisandro Martínez. Algo que sí acostumbra a hacer el sindicato de árbitros AESAF, dirigido por González Fuertes, con aquellos que cuestionan en público las decisiones de los colegiados españoles; como le sucedió a José Bordalás a principio de temporada.