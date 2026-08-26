Fin a la aventura de Alcaraz y Serena Williams: Cobolli y Bencic les superan en cuartos del US Open

Carlos Alcaraz y Serena Williams pusieron fin a su aventura como pareja en el dobles mixto del US Open al perder el partido de cuartos de final contra el italiano Flavio Cobolli y la suiza Belinda Bencic. El joven español, en su regreso a las pistas tras superar su lesión de muñeca, y la mítica tenista estadounidense no pudieron pasar de dicha ronda al caer en dos sets (el partido duró 56 minutos) y acusar el escaso descanso después de su victoria en octavos frente a Erin Routliffe y Lloyd Glasspool.

Alcaraz y Williams perdieron su segundo partido del lunes (5-4(4), 4-1). Sobrevivieron a una bola de break en el séptimo juego de un primer set que se tuvo que resolver en el tie-break, que cayó del lado del dúo italohelvético. Después de neutralizar tres intentos de rotura de sus adversarios, cayeron en el cuarto, que los encaminó hacia la derrota en 56 minutos.

Alcaraz aseguró que se sentía «muy nervioso» por jugar al lado de Serena Williams tras la victoria cosechada en primera ronda. «Todos lo vieron, hice doble falta en el primer punto, estaba muy nervioso. Jugar al lado de Serena, después de cuatro meses fuera, casi se me olvidó cómo uno se siente en la pista, pero duró un par de juegos y luego ella me lo puso fácil. Lo disfruté mucho», afirmó el murciano en la breve entrevista a pie de pista.

Alcaraz volvió a pisar la pista Arthur Ashe después de conquistar el año pasado el US Open por segunda vez en su carrera. «Siempre es un gran sitio, nunca imaginaría estar de vuelta en este campo, es un gran momento», dijo Serena Williams. El dobles mixto le ha servido al murciano como una prueba de fuego para determinar si su muñeca ha sanado completamente antes de los partidos al mejor de cinco sets.