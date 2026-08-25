La pareja del año carbura en el US Open: Alcaraz y Serena Williams se estrenan con victoria en el dobles mixtos

Carlos Alcaraz y Serena Williams han debutado con victoria en el dobles mixtos del US Open. La pareja se ha impuesto en este extraño formato –que se estrenó el año pasado– a la formada por Lloyd Glasspool y Erin Routliffe en dos sets. Lo han hecho por un resultado de 5-3 y 4-1, puesto que los sets son al primero que llegue a cuatro juegos con diferencia de dos o, en caso de mantener la igualada, el primero que logre ganar cinco.

Ha sido el regreso de Alcaraz, cuatro meses después de su último partido, y no le ha podido ir mejor. Por su parte, la legendaria tenista estadounidense competía de nuevo por primera vez tras ser invitada en el pasado Wimbledon a volver a las pistas, puesto que se retiró oficialmente en 2022. En una abarrotada Arthur Ashe, la pista central de Flushing Meadows, se han impuesto dándole la vuelta a un primer set que se les complicó.

Tardó en carburar Alcaraz, que estrelló sus dos primeros saques en la red, una doble falta que anticipó el break para sus rivales, que con 3-1 tuvieron dos puntos para asegurarse la manga. A pesar de todo, la dupla hispano-estadounidense se repuso para ganar los cuatro últimos juegos y llevarse el parcial.

Ya en el segundo set, metieron una marcha más y se adelantaron 3-0. Dejaron pasar dos bolas de partido, pero ya con su saque, cerraron la contienda tras 58 minutos con un juego en blanco. De esta manera, sellaron su pase a cuartos de final, donde les espera la pareja formada por el italiano Flavio Cobolli y la suiza Belinda Bencic.

Djokovic y Sabalenka, eliminados

Mientras, los cabezas de serie número uno, el serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Aryna Sabalenka, se despidieron en primera ronda del grande norteamericano tras sufrir la remontada de la dupla formada por el británico Henry Patten y la checa Katerina Siniakova (1-4, 4-2, 10-2).

Djokovic y Sabalenka, que acumulan entre ambos 28 títulos de Grand Slam, parecían haber encarrilado el pase a cuartos de final al adjudicarse el primer set gracias a un break en el cuarto juego. Sin embargo, Patten y Siniakova igualaron la contienda al ganar los tres últimos juegos de la segunda manga. En el super tie-break la pareja serbo-bielorrusa no fue capaz de romper el servicio de sus adversarios, que sentenciaron el duelo con un ace de Siniakova.