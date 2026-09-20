El PP de Feijóo arranca hoy la precampaña de las municipales ante 6.000 personas en Badalona: «Cataluña es prioritaria»

El PP sabe que Cataluña es la «llave» para «sacar a Sánchez de la Moncloa», como verbalizó el propio jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el pasado junio. Por ello, los populares han elegido Badalona, feudo del partido en esta comunidad y bastión contra la inmigración ilegal y la okupación, para iniciar este domingo la precampaña de las municipales del 23 de mayo de 2027 en un acto multitudinario en el Parc del Centenari de la localidad barcelonesa.

«Cataluña es prioritaria», remarcan fuentes de la dirección del PP ante el ciclo electoral que se avecina, con la vista puesta también, y especialmente, en las generales. Según tales fuentes de Génova, se espera que Feijóo intervenga ante alrededor de 6.000 asistentes a esta convocatoria, que ha sido promovida por el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, como Fiesta de las Migas.

Las mismas fuentes subrayan que «el PP hará visible la gran movilización con la que afronta las elecciones municipales en toda España y, especialmente en Cataluña, y demostrará además la fortaleza del partido no solo en toda España, sino en una comunidad gobernada por el Partido Socialista».

El acto, donde participarán Feijóo, Albiol y el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, supone así el pistoletazo de salida de la precampaña para las municipales en una localidad catalana en la que el PP gobierna con mayoría absoluta (18 concejales). Badalona es el cuarto municipio de Cataluña con mayor densidad de población.

De esta forma, Feijóo estará este domingo en el Parc del Centenari, lugar de grandes celebraciones en Badalona, «mostrando cercanía con la gente, en contraste con un presidente del Gobierno que no puede pisar la calle, acorralado por la mala gestión de su gobierno en cada una de las crisis (ahora la de Ceuta) y por la corrupción», destacan las fuentes del PP.

Por otro lado, este domingo está prevista la asistencia del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a la Fiesta de la Rosa que celebra el PSC en Gavà (Barcelona), donde estará acompañado por su compañero y presidente de la Generalitat de Cataluña, el ex ministro de Sanidad Salvador Illa.

«Sin miedo a medirnos»

Sin embargo, los populares no se arredran ante esta tradicional cita socialista. «Feijóo va a una comunidad donde gobierna el PSOE sin ningún miedo a medirnos. No rehuimos las comparaciones porque estamos seguros de nuestra fuerza. Sánchez juega en casa, pero Feijóo juega con todos los españoles, hastiados ya de este Gobierno y con ganas de un cambio que está más cerca», enfatizan las fuentes de la dirección popular.

«Cataluña es, además, prioritaria para el PP en los procesos electorales que se celebrarán el próximo año, puesto que esperamos lograr mayor representación en algunos consistorios, así como en otras circunscripciones de cara a elecciones generales», recalcan las fuentes citadas.

El propio Feijóo ya avanzó a los suyos en el cónclave del PP catalán de junio que «si logramos 12 diputados de Cataluña en el Congreso de los Diputados, el cambio está asegurado». Es decir, el mismo resultado que obtuvo el partido en las elecciones de 2000, que es el mejor de esta formación en Cataluña en unas generales. El PP de José María Aznar logró entonces ser tercera fuerza con más del 23% de los votos en esta región.

En las últimas semanas, Feijóo ha protagonizado varios actos de arranque del curso político en otras comunidades en las que gobierna el PP, como Cotobade (Galicia), el pasado 29 de septiembre; Alhaurín el Grande (Málaga), el 4 de septiembre, y Getafe (Madrid), el 5 de septiembre. «El de este domingo es el primero que realiza en una comunidad gobernada por el Partido Socialista y lo hace con una movilización histórica», apostillan las fuentes de Génova.