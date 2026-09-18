Feijóo sobre el caótico traslado de invasores al puerto de Ceuta: «Es la imagen de un Gobierno noqueado»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado este viernes sobre el caótico traslado de invasores al puerto de Ceuta que ha gestionado el Ejecutivo de Pedro Sánchez, un episodio que ha definido así: «Es la imagen de un Gobierno noqueado».

«50 días después, el descontrol en Ceuta como ciudad invadida es total, y España sigue siendo una nación sin Gobierno», ha denunciado el jefe de la oposición en su visita a Melilla, donde asistió el jueves al acto institucional con motivo del Día de la ciudad autónoma.

Feijóo ha hecho estas declaraciones tras asistir a la Junta Directiva del PP de Melilla, junto a su presidente, Juan José Imbroada, y después de reunirse ambos con integrantes de la sociedad civil, a los que el líder de los populares ha prometido un plan de reactivación específico para la ciudad en caso de llegar a la Moncloa.

«El Gobierno no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la Policía, los inmigrantes intentan buscar un trabajo aunque sean inmigrantes regulares», ha dicho Feijóo esta mañana sobre las imágenes del traslado.

«Estos señores no vienen a buscar un trabajo, vienen a enfrentarse contra el orden público constitucional y contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La única solución es la expulsión y el retorno de todos los ciudadanos, como ayer pactó el Parlamento Europeo y como Marruecos dice que está dispuesto a aceptar. No se puede hacer peor y Ceuta es un polvorín -lo llevamos diciendo desde hace tiempo- y la situación es insostenible», ha incidido.

Además, Feijóo ha acusado a Sánchez de ser el «único responsable» de ese «polvorín» en que ha convertido Ceuta, al tiempo que le ha exigido «poner todos los medios» a su alcance para «desactivarlo».

«Inacción y soberbia»

«Lo que está en cuestión no es la españolidad de Ceuta y Melilla, sino que el Gobierno ha desatendido su deber de defender la españolidad de ambas. Es intolerable la inacción, la indolencia y la soberbia» que el Gobierno ha mostrado en esta crisis y sigue mostrando, ha apostillado, reprochando a Sánchez que haya «dejado a los pies de los caballos a los policías y los servicios de inteligencia españoles».

«Yo no tengo secretos con Marruecos. Un país que duda de sí mismo incita a los demás a que decidan por él. Yo no voy a tener relaciones basadas en temores, sino en respeto. Marruecos encontrará un interlocutor serio, leal, fiable, pero nunca un presidente subordinado ni a nadie ni a nada», ha dicho sobre él si accede al poder. «Hoy España es rehén de un proyecto de poder personalísimo y Ceuta es su última manifestación», ha añadido.

Además, Feijóo ha subrayado que «la policía exterior no le corresponde a un solo hombre» y ha aseverado que los acuerdos con otros países «no se firman de forma clandestina», sino que «se ratifican en las Cortes»,

Junto a ello, ha señalado que, de convertirse en presidente del Gobierno, garantizará la «custodia de nuestras fronteras» de Ceuta y Melilla, con «un plan de seguridad para las dos ciudades» y «mayor presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas». «Y habrá reacción ante cualquier ataque a nuestra soberanía», ha asegurado.

«¿Qué Trump invadiese Ceuta?»

En cuanto a la resolución aprobada en la víspera por el Parlamento Europeo en apoyo a la ciudad «invadida» de Ceuta, Feijóo ha criticado el voto en contra de los socialistas. «El PSOE se ha esforzado más en defender que Groenlandia le pertenece al Estado danés y, por lo tanto, es un territorio europeo, que en defender a Ceuta y Melilla y, por lo tanto, a España. Y eso no tiene ningún sentido y no se puede consentir, no se puede consentir», ha enfatizado.

De este modo, el líder del PP ha lanzado al jefe del Ejecutivo: «¿Qué necesitaría Sánchez para indignarse? ¿Qué Trump invadiese Ceuta y Melilla?», ha espetado a Sánchez para denunciar que el inquilino de la Moncloa haya «mirado para otro lado» tras la avalancha de finales de julio.