Las ATP Finals se encuentran a la vuelta de la esquina y se conocen prácticamente a todos los tenistas que disputarán la última gran competición del calendario de tenis. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Novak Djokovic, Álex de Miñaur, Lorenzo Musetti o Félix Auger Aliassime y Ben Shelton, son los jugadores clasificados y aquellos que se han ganado a base de esfuerzo y resultado estar presentes en la denominada y famosa ‘Copa de Maestros’, que reúne a los ocho mejores tenistas del año en un único e impresionante.

Cuántos años tiene y dónde nació

En las ATP Finals competirá, curiosamente, Ben Shelton, que nació hace tan sólo 23 años de edad en Atlanta, Georgia (Estados Unidos). En estos últimos años, su crecimiento y poderío en una pista de tenis le ha permitido competir ante los mejores rivales del circuito. Su impecable temporada en 2025, donde ganó el Masters 1000 de Cincinnati y alcanzó varias rondas finales en torneos importantes, ha hecho que se clasificara para las ATP Finals 2025 de forma holgada y contundente. El ‘cañonero’ americano, tras el sorteo del round robin, quedó encuadrado en el grupo Bjorn Borg, junto a Jannik Sinner, Alexander Zverev y Lorenzo Musetti o Félix Auger Aliassime; mientras que Carlitos Alcaraz intentará lograr su primera ‘Copa de Maestros’ enfrentándose en la fase regular a Novak Djokovic, que aún no ha confirmado su presencia en Turín, Taylor Fritz y Álex de Miñaur.

2025 #NittoATPFinals Groups 🔒 Jimmy Connors Group:

🇪🇸 Carlos Alcaraz

🇷🇸 Novak Djokovic

🇺🇸 Taylor Fritz

🇦🇺 Alex De Minaur Bjorn Borg Group:

🇮🇹 Jannik Sinner

🇩🇪 Alexander Zverev

🇺🇸 Ben Shelton

🇮🇹 Lorenzo Musetti OR Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 pic.twitter.com/SKQmd04Hf6 — Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2025

Dennis Rodman, el suegro de Ben Shelton: quién es su padre

Esta información, en el mundo del deporte, ha sido curiosamente de lo más destacado a lo largo del 2025, pues Ben Shelton inició una relación amorosa con Trinity Rodman, jugadora de fútbol en el Washington Spirit y de la selección de Estados Unidos, además de ser hija de Dennis Rodman, uno de los jugadores más polémicos en la historia de la NBA.

Por otro lado, Shelton es hijo del extenista profesional Bryan Shelton, que se dedica actualmente a entrenar al equipo masculina de tenis Florida Gators. Su madre, Lisa Witsken, también fue tenista en su etapa juvenil, al igual que su tío Todd Witsken o su hermana Emma, que jugó y competió a este deporte en la Universidad de Florida.

Cuánto dinero ha ganado

A lo largo de su carrera, Ben Shelton, según los datos indicados por la web oficial de la ATP, ha ganado un total de 9.938.951 millones de dólares, de los cuales casi la mitad, es decir, 4.259.653 millones, han sido embolsados por el estadounidense durante la presente temporada gracias al nivel alcanzado en lo que va de año, logrando además alcanzar el puesto número 6 del ranking mundial, el mejor registrado en su corta carrera.