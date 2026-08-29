US Open 2026: calendario y cómo ver por televisión en directo y en vivo online todos los partidos del Grand Slam

El US Open 2026 levanta el telón. El último Grand Slam de la temporada comienza oficialmente este domingo 30 de agosto y durante dos semanas reunirá en Nueva York a los mejores tenistas del planeta. Una cita marcada en rojo en el calendario y que contará nuevamente con Carlos Alcaraz como uno de los grandes protagonistas.

Las pistas rápidas de Flushing Meadows volverán a convertirse en el centro del tenis mundial desde el 30 de agosto hasta el domingo 13 de septiembre, fecha reservada para la final masculina. Antes, los principales candidatos al título tendrán que superar un exigente cuadro en el que cualquier error puede significar la despedida del torneo.

Cuándo empieza el US Open 2026 y horarios

El cuadro principal del US Open 2026 comienza el domingo 30 de agosto, una vez terminada la fase previa del torneo. La primera ronda se extenderá hasta el martes 1 de septiembre, mientras que entre el miércoles 2 y el sábado 5 se disputarán los encuentros correspondientes a la segunda y tercera ronda.

Los octavos de final comenzarán el domingo 6 de septiembre y darán paso a unos cuartos que quedarán resueltos el miércoles 9. A partir de ahí llegará el momento decisivo del Grand Slam estadounidense.

Las semifinales se disputarán el viernes 11 de septiembre, mientras que la final femenina está prevista para el sábado 12 de septiembre a las 22:00 horas en España. La gran final masculina tendrá lugar el domingo 13 de septiembre a partir de las 20:00 horas.

La diferencia horaria con Nueva York será uno de los factores que tendrán que tener en cuenta los aficionados españoles. Las sesiones diurnas arrancarán habitualmente alrededor de las 17:00 horas en España, mientras que la sesión nocturna comenzará aproximadamente a la 01:00 horas de la madrugada.

Dónde ver por TV y online el US Open 2026

El US Open 2026 se podrá ver en directo por televisión en España a través de Movistar Plus+, plataforma que cuenta con los derechos de retransmisión del último Grand Slam de la temporada.

Los principales encuentros del torneo podrán seguirse en Movistar Plus+ (dial 7), mientras que la amplia cobertura de la competición también se repartirá entre Movistar Deportes y Vamos, con especial atención a los partidos de los representantes españoles y a las principales estrellas del cuadro.

Cómo ver en vivo online y en streaming el US Open

Además, los abonados podrán seguir el torneo online y en streaming mediante la aplicación y la plataforma de Movistar Plus+, por lo que será posible ver los encuentros desde diferentes dispositivos.

En Latinoamérica, la cobertura televisiva del US Open 2026 correrá a cargo de ESPN, mientras que el torneo también podrá seguirse en streaming a través de Disney+. Y, por supuesto, en los directos de OKDIARIO.