Cuándo juega Carlos Alcaraz contra Safiullin y cómo ver por televisión en directo y en vivo online el partido del US Open 2026

Carlos Alcaraz arranca la defensa del título en el US Open 2026 y el sorteo quiso que se tuviera que enfrentar al ruso Roman Safiullin en la primera ronda del Grand Slam que se celebra en Nueva York. El murciano lleva cuatro meses de baja, pero ante la ausencia de Jannik Sinner todos esperan que el joven tenista de El Palmar pueda volver por todo lo alto con un nuevo título, aunque no será nada fácil tras estos meses de inactividad. A continuación te detallamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo su debut en Flushing Meadows.

Cuándo es el Carlos Alcaraz – Safiullin: horario del partido del US Open 2026

Carlos Alcaraz vuelve a las pistas y lo hace en el US Open 2026. Ya hace unos días jugó en el Grand Slam los dobles mixtos junto a Serena Williams, pero sólo pudieron ganar un partido. Ahora el murciano se tiene que ver las caras ante el ruso Roman Safiullin y se espera un choque apasionante que servirá para ver el verdadero estado del joven tenista de El Palmar, que defiende el título en Estados Unidos y que espera poder superar esta primera ronda.

El año parecía haber empezado por todo lo alto para Carlos Alcaraz, ya que conquistaba el Open de Australia, el único Grand Slam que le faltaba en su palmarés. Posteriormente también se coronó en Doha, pero ni en Indian Wells ni Miami ni Montecarlo consiguió volver a la senda de los títulos. Fue en el Trofeo Conde de Godó cuando abandonó por una lesión y desde entonces, cuatro meses en el dique seco.

La organización del cuarto y último Grand Slam que se está celebrando en Nueva York ha programado el Carlos Alcaraz – Safiullin de primera ronda del US Open 2026 para este lunes 31 de agosto. Todavía no se ha anunciado el orden de juego del día, por lo que habrá que esperar para conocer en qué horario jugará su encuentro el murciano en la Arthur Ashe de Flushing Meadows. Hay que destacar que estos dos tenistas han jugado en dos ocasiones, repartiéndose un triunfo para cada uno de ellos.

Dónde ver a Carlos Alcaraz en el US Open 2026 en directo gratis y por TV

Movistar+ es el medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los partidos más destacados que se jueguen a lo largo de este último Grand Slam del año. Este Carlos Alcaraz – Safiullin correspondiente a la primera ronda del US Open 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar Plus+, Vamos o Movistar Deportes. Los clientes de esta plataforma también podrán seguir este choque en streaming y en vivo online mediante la aplicación, que está disponible para ser descargada en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. La competición no se podrá ver gratis ni en abierto por TV en España, ni la app de pago Tennis TV ofrecerá estos choques, ya que no tienes los derechos de los cuatro grandes.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda diariamente a lo largo del US Open 2026, donde tendremos a un enviado especial cubriendo el torneo y prestando especial atención a los tenistas españoles. Narraremos en directo y en vivo online el resultado de los partidos más destacados y publicaremos la crónica del Carlos Alcaraz – Safiullin cuando acabe el encuentro de primera ronda.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Safiullin del US Open 2026

Además, todos los aficionados a este deporte y seguidores que tienen ganas de volver a ver jugar al murciano, pero que no puedan ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este partido de primera ronda del US Open 2026 podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero podrían conectar con Flushing Meadows para narrar todo lo que suceda en el Carlos Alcaraz – Safiullin.