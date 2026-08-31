Carlos Alcaraz – Safiullin en directo hoy | Cómo va y dónde ver en vivo del partido del US Open 2026 online

Carlos Alcaraz por fin está de vuelta. El tenista español regresa a la competición tras casi cinco meses después de superar una complicada lesión de muñeca y su primera aparición será este lunes en primera ronda del US Open contra el ruso Roman Safiullin. Sigue el partido en directo en OKDIARIO, tanto la previa como el juego a juego.

Tras completar su proceso de recuperación en Murcia y no haber jugado ningún torneo previo, el murciano se lanza a por la defensa del último Grand Slam del año, el cual conquistó en 2025 por segunda vez derrotando a Jannik Sinner en la final.

El primer rival de Alcaraz en ese camino será el ruso Safiullin, número 99 del ranking ATP, cuya superficie fetiche es precisamente la pista dura que ambos se encontrarán en la Arthur Ashe.

Horario del Alcaraz-Safiullin y dónde ver

El choque no arrancará antes de las 20:00 horas, ya que está previsto para cuando termine el duelo femenino entre Sabalenka y Osorio. Movistar+ es el medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los partidos más destacados que se jueguen a lo largo de este último Grand Slam del año.

Este Alcaraz-Safiullin se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar Plus+, Vamos o Movistar Deportes. Los clientes de esta plataforma también podrán seguir este choque en streaming y en vivo online mediante la aplicación, que está disponible para ser descargada en teléfonos móviles, tablets y smart TVs. La competición no se podrá ver gratis ni en abierto por TV en España, ni la app de pago Tennis TV ofrecerá estos choques, ya que no tiene los derechos de los cuatro grandes.