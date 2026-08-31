Carlos Alcaraz – Safiullin en directo hoy | Cómo va y dónde ver en vivo del partido del US Open 2026 online
Sigue en directo el debut de Carlos Alcaraz en el US Open contra Roman Safiullin
Horario del partido y dónde verlo por televisión
Carlos Alcaraz por fin está de vuelta. El tenista español regresa a la competición tras casi cinco meses después de superar una complicada lesión de muñeca y su primera aparición será este lunes en primera ronda del US Open contra el ruso Roman Safiullin. Sigue el partido en directo en OKDIARIO, tanto la previa como el juego a juego.
Tras completar su proceso de recuperación en Murcia y no haber jugado ningún torneo previo, el murciano se lanza a por la defensa del último Grand Slam del año, el cual conquistó en 2025 por segunda vez derrotando a Jannik Sinner en la final.
El primer rival de Alcaraz en ese camino será el ruso Safiullin, número 99 del ranking ATP, cuya superficie fetiche es precisamente la pista dura que ambos se encontrarán en la Arthur Ashe.
Horario del Alcaraz-Safiullin y dónde ver
El choque no arrancará antes de las 20:00 horas, ya que está previsto para cuando termine el duelo femenino entre Sabalenka y Osorio. Movistar+ es el medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los partidos más destacados que se jueguen a lo largo de este último Grand Slam del año.
Este Alcaraz-Safiullin se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar Plus+, Vamos o Movistar Deportes. Los clientes de esta plataforma también podrán seguir este choque en streaming y en vivo online mediante la aplicación, que está disponible para ser descargada en teléfonos móviles, tablets y smart TVs. La competición no se podrá ver gratis ni en abierto por TV en España, ni la app de pago Tennis TV ofrecerá estos choques, ya que no tiene los derechos de los cuatro grandes.
3-3
¡Alcaraz salva otra bola de break!
Volvió a salvar la pelota de rotura por parte de Safiullin y luego resolvió con una gran derecha cruzada tras quedarse la bola muerta en mitad de pista al tocar la red.
2-3
Alcaraz mejora, pero Safiullin mantiene el saque
Alcaraz remontó un 30-0 en contra en este juego, pero Safiullin recuperó la ventaja con un saque abierto que no pudo devolver dentro el español. Y luego se impuso en el intercambio, donde Alcaraz la mandó fuera.
2-2
Alcaraz sufre, pero suma al saque
Alcaraz sigue sufriendo con el saque en este inicio de partido. Otra vez el juego llegó al deuce y se decidió con dos puntos seguidos del español. Empate a dos en el marcador.
1-2
Safiullin manda con su saque
El ruso está muy seguro con su servicio y Alcaraz muy errático al resto. Tres errores al resto le dieron el juego a Safiullin, que manda en este primer set por 1-2.
1-1
¡Alcaraz salva el break!
Alcaraz evita el break en su primer turno de saque tras estar casi 5 meses fuera de las pistas. El ruso tuvo opción de break, pero la desperdició mandando larga una derecha muy clara tras tocar en la cinta el golpeo de Alcaraz. Y Carlos no lo desperdició y cerró su servicio para poner el 1-1.
0-1
Primer juego para Safiullin
El ruso se apunta un primer juego igualadísimo. Alcaraz llegó a estar 30-30 pero Safiullin se acabó imponiendo.
¡ARRANCA EL PARTIDO!
Comienza el debut de Carlos Alcaraz en el US Open. Al saque, Safiullin.
Vuelve 139 días después
Alcaraz vuelve a jugar casi 5 meses después de su último partido en Barcelona, donde sufrió aquella lesión en la muñeca.
Alcaraz saltará a la pista en breve
Ya ha terminado el primer partido del día en la Arthur Ashe, con victoria de Aryna Sabalenka sobre Camila Osorio por 6-1 y 6-4. El siguiente encuentro programado en la central de Flushing Meadows es el Alcaraz-Safiullin.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Aquí comienza la retransmisión del esperado regreso de Carlos Alcaraz a las pistas de tenis. Tras un largo proceso de recuperación, el murciano se reencuentra con la competición oficial y su primera piedra en el camino para revalidar el US Open será el ruso Safiullin. ¡Vamos allá!
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4-3
¡BREAK DE ALCARAZ!
Llegó la rotura por parte de Alcaraz, y lo ha hecho a lo grande, con una derecha cruzada potentísima, imposible para Safiullin. Tuvo dos opciones de break (15-40), falló la primera tras quedarse en la red el revés paralelo, pero a la segunda no erró y colocó un derechón marca de la casa. Lo grita Alcaraz. Como se echaba de menos eso.