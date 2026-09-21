La controvertida decisión de Soto Grado tras la llamada del VAR en el Deportivo-Betis: «El jugador mete la cabeza ahí»

No ha sido una jornada sencilla para los árbitros españoles, una vez más. Las decisiones tomadas tanto desde el césped como en el VAR han incidido una vez más en el resultado de varios de los partidos. La polémica principal ha surgido en el derbi madrileño, con Ortiz Arias y, sobre todo, Trujillo Suárez, várbito del Atlético-Real Madrid, pero no ha sido la única. El CTA y la Liga han desvelado la revisión del VAR que se produjo en el Deportivo-Betis, con Soto Grado sobre el césped. Todo, por una peligrosa patada del Cucho Hernández a Ximo Navarro. La explicación del riojano para no expulsar al delantero del Betis es de lo más controvertida: «El jugador mete la cabeza ahí».

Perdía el Deportivo de A Coruña en Riazor ante un Betis que quería aprovechar el tropiezo del Real Madrid en el Metropolitano para pasarle y, en el descuento de la primera parte, el Cucho Hernández cometía una falta de lo más imprudente ante Ximo Navarro. Ante un balón aéreo, saltaba sin oposición para jugar de espuela, consciente de que cualquier defensa podía ir a la disputa por detrás. Un riesgo totalmente innecesario el que tomaba el delantero verdiblanco.

Así fue la actuación del VAR en el #DéporRealBetis. pic.twitter.com/mBsK0a2cNZ — LALIGA (@LaLiga) September 21, 2026

Y pasó. Ximo Navarro acudió a la presión y trató de despejar con la cabeza el balón. El Cucho saltó con su pie en alto y le clavó los tacos en la cabeza al defensa deportivista. La acción dejaba poco lugar a dudas. Había temeridad por parte del delantero, que no tenía en cuenta las consecuencias ni el riesgo de su toque de espuela, llegando a poner en riesgo la integridad física del jugador del Dépor.

Desde el VAR intervenían para que Soto Grado valorase si la entrada era merecedora de la tarjeta roja o no. «Observamos un balón dividido, el jugador levanta la pierna e impacta con la plancha en la cabeza del rival», apuntaba López Toca desde la sala VOR. Para el árbitro de VAR había «juego brusco grave», algo que parece evidente por la temeridad de la acción. Sin embargo, el colegiado no lo consideró así.

Tras ver tres tomas distintas, la decisión de Soto Grado era la misma que la que había tomado en directo: no había nada. «Para mí, toca el balón y el jugador mete la cabeza ahí», señalaba. Instantes después dejaba clara su valoración de la acción, pese a ver la repetición: «Voy a pitar falta y se acabó».