Un mena marroquí cruzó desde Ceuta hasta Jerez escondido en eje de las ruedas del autobús del Valladolid

Un menor marroquí de 17 años viajó escondido en el eje de las ruedas del autobús del Real Valladolid desde Ceuta. El conjunto pucelano jugó el domingo en el Alfonso Murube ante el equipo de la Ciudad Autónoma y, al volver a la Península, cuando ya habían cruzado el Estrecho y abandonado Algeciras, se percataron de la presencia del joven. Los jugadores escucharon los gritos del menor pidiendo auxilio e hicieron que el bus detuviera la marcha. Fue entonces cuando descubrieron al menor escondido en los bajos del vehículo.

La historia, adelantada por Radio Marca, revela el drama que se vive en la Ciudad Autónoma. Miles de inmigrantes, la mayoría de ellos invasores que entraron masivamente el pasado 31 de julio, se encuentran aún en la ciudad, causando severos problemas de seguridad y salubridad. Muchos de ellos tienen como objetivo llegar a la Península Ibérica y no dudan en intentar hacerlo de cualquier manera, aunque pongan en serio riesgo su vida, como es el caso del joven que cruzó oculto en el autobús del Valladolid.

El Valladolid jugó el domingo a las 16:15 horas ante el Ceuta, en el Alfonso Murube de la Ciudad Autónoma. A las 21:30 horas, la expedición blanquivioleta iniciaba su viaje de vuelta a casa, saliendo en el ferry rumbo a Algeciras, donde llegaban horas después. Cuando habían iniciado ya la marcha tras pisar suelo gaditano, empezaron a escuchar gritos de socorro en el exterior del autobús, teniendo que detenerse en la carretera.

Fue a la altura de la localidad de Jerez de la Frontera, cuando tuvieron que detener la marcha para comprobar qué sucedía. Entonces se descubrió al joven, que presuntamente tiene 17 años, viajando escondido en los bajos del bus. Había conseguido superar los controles de seguridad tanto en el puerto de Ceuta como en el de Algeciras, sin ser detectado. Estaba oculto entre los ejes de las ruedas y el chasis, arriesgando su vida hasta conseguir cruzar el Estrecho y llegar a la Península.