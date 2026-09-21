Un dominicano se abalanza sobre una mujer durante la Nit de l’Art de Palma y la tira al suelo tras tocarle los pechos

Una noche dedicada al arte y la cultura terminó en un episodio de violencia en las calles de Palma. Una mujer de mediana edad fue víctima de una agresión de carácter sexual y físico cuando regresaba a su domicilio después de disfrutar de la Nit de l’Art, una de las grandes citas culturales de la capital balear.

Los hechos se produjeron alrededor de las 23.50 horas del pasado sábado, en la calle Teodoro Llorente, cuando la mujer caminaba de regreso a casa. Según la información disponible, un dominicano de unos 30 años, al que la víctima no conocía previamente, se abalanzó repentinamente sobre ella.

El individuo habría realizado tocamientos en los pechos de la mujer y, durante el mismo episodio, la habría empujado con fuerza hasta provocar que cayera al suelo. La víctima se habría visto sorprendida por completo por la actuación del hombre, que, según la información recabada, no mantenía ninguna relación previa con ella.

La intervención policial se produjo poco después de los hechos. Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y consiguieron identificar al presunto agresor, que, según los primeros indicios, podría encontrarse bajo los efectos del alcohol o de algún tipo de sustancia.

El episodio se produjo precisamente durante una de las noches con mayor actividad en las calles de Palma debido a la celebración de la Nit de l’Art, cuando numerosos vecinos y visitantes se desplazaron por distintos puntos de la ciudad para asistir a exposiciones, instalaciones y actividades culturales.

La actuación policial permitió identificar al hombre, aunque la situación procesal del mismo queda pendiente de las actuaciones que se lleven a cabo a partir de la denuncia de la víctima. Según la información disponible, las lesiones sufridas por la mujer serían de carácter leve. Por este motivo, los agentes están a la espera de que la víctima pueda aportar el correspondiente parte médico y formalice la denuncia por los hechos.

Una vez presentada la denuncia y aportada la documentación médica correspondiente, la Policía Nacional podrá continuar con las diligencias y proceder, en su caso, a la detención del hombre identificado como presunto autor de la agresión.

El suceso ha causado especial impacto por la forma en la que se produjo: la mujer caminaba de regreso a su domicilio después de participar como espectadora en una noche dedicada a la cultura cuando, presuntamente, un desconocido se abalanzó sobre ella y la agredió sin que existiera ningún vínculo previo entre ambos.

La investigación deberá determinar ahora las circunstancias exactas de lo ocurrido, así como la calificación jurídica de los hechos. Mientras tanto, el hombre permanece identificado a la espera de que se completen las actuaciones correspondientes.

La agresión en Palma se suma así a los sucesos registrados durante una noche en la que las calles de la capital balear estuvieron especialmente concurridas con motivo de la Nit de l’Art. La víctima, por su parte, deberá formalizar la denuncia y aportar el parte médico para que las autoridades puedan avanzar en el procedimiento y determinar las responsabilidades que correspondan.