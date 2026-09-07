En tierra lejana, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 1 de septiembre, en el nuevo capítulo de En tierra lejana, los espectadores de Antena 3 pudieron ver cómo Mine insiste en que no tiene los documentos que demuestran que Boran es hijo de Ecmel. Cihan, por su parte, descubre que Alya la ha sacado del hospital y esta espera que Mine finalmente le entregue los documentos en cuestión. A pesar de todo, y tras ver a Cihan y a Alya abrazándose, Mine cambia de opinión. De hecho, opta por ponerse en contacto con Ecmel para entregarle los documentos.

Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta historia han sido testigos de cómo Sahin escucha parte de la conversación de su padre con Mine y se lo cuenta a Nare. Con posterioridad, se enteran de que Mine ha sido asesinada, por lo que Sahin le pregunta qué podía tener Mine en su poder para que alguien quisiese acabar con su vida. Nadim, por su parte, asegura que Ecmel le ha tendido una trampa y se niega en rotundo a que Zerrin continúe viviendo en su casa. Lo que realmente ha ocurrido es que Mine escapó y, cuando Alya trató de interceptarla, Sadakat apareció y disparó contra Mine, muriendo en el acto. Poco después, Ecmel encontró el cuerpo. ¡Cree firmemente que Cihan y Sadakat están detrás de este asesinato!

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 7 de septiembre?

De esta manera, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de ver cómo Cihan descubre que Boran está vivo y que sigue en coma. La noticia le deja profundamente desconcertado, sobre todo porque había empezado a considerar a Alya como su mujer. Vurgun Çelebi, el hombre que cuida a Boran, le explica que lo conoció en Bulgaria, cuando Boran estaba huyendo.

Poco después, los dos pusieron rumbo a Canadá y, con el tiempo, empezó a trabajar para él como guardaespaldas. El día del accidente, fue él quien encontró a Boran y lo metió en su coche. Con el fin de proteger su identidad, hizo que la cara de Ömer, quien viajaba con Boran, quedase irreconocible. Es más, le puso la ropa de Boran y lo colocó junto a Alya para que todos creyesen que él había muerto.

Cihan opta por mantener la noticia en secreto, mientras uno de sus hombres le advierte que debe tener cuidado. Al fin y al cabo, Boran acabó con la vida de Süleyman Baybars, por lo que está en peligro. Con el fin de protegerle, Cihan decide trasladarlo a la empresa, puesto que allí podrá mantenerlo escondido y bajo vigilancia. Es Kaya quien, tras descubrir que Boran está vivo, decide ayudar y acompañar a Cihan en el proceso. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana, tras la emisión de El Secreto, en Antena 3.