Vox se querella contra Sánchez y Marlaska por prevaricación y colaboración con el terrorismo en Ceuta

Vox ha decidido llevar a los tribunales la gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez hizo de la crisis migratoria de Ceuta. El partido de Santiago Abascal presentará una querella contra el propio presidente del Gobierno y contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a los que acusa de prevaricación, colaboración con el terrorismo, omisión del deber de socorro y lesiones.

El anuncio lo ha realizado este lunes el coordinador jurídico de la formación y líder de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, en una rueda de prensa en la que ha detallado los términos de la acción judicial. Según ha explicado, el Comité de Acción Política (CAP) de Vox dio luz verde este mismo lunes a la presentación de la querella, aunque de momento no se ha fijado una fecha concreta para llevarla a los juzgados.

La acción judicial se centra en la entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta a finales del mes de julio, un episodio que Vox atribuye directamente a decisiones políticas del Ejecutivo central. Buxadé ha confirmado además que la querella no se quedará solo en Sánchez y Marlaska, sino que también apuntará contra la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo.

Artículo 102 de la Constitución

Junto al anuncio de la querella, el coordinador jurídico de Vox ha vuelto a poner sobre la mesa otra de las exigencias históricas de su partido: la activación del artículo 102 de la Constitución para juzgar a Sánchez y a otros miembros de su Gobierno por traición.

Sin embargo, Buxadé ha reconocido las limitaciones aritméticas de su formación para sacar adelante esa iniciativa en solitario. Vox cuenta actualmente con 32 diputados en el Congreso, muy lejos de los 88 que serían necesarios para activar ese mecanismo constitucional.

«Queda pendiente que 56 diputados se sumen a la acción verdadera que tiene que llevarse a cabo», ha señalado el dirigente de Vox, dejando así la puerta abierta a que otras formaciones parlamentarias se sumen a esta petición en el futuro.